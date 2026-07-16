AS Perluas Serangan ke Infrastruktur Iran, Teheran Balas Hantam Sekutu Washington di Timur Tengah

JawaPos.com - Konflik antara Amerika Serikat (AS) dan Iran kembali meningkat tajam. Pada Jumat (17/7), AS memperluas serangan udara dengan menyasar sejumlah infrastruktur penting Iran, termasuk jembatan, fasilitas energi, pelabuhan strategis, hingga bandara.

Sebagai balasan, Iran meluncurkan serangan ke sejumlah negara sekutu AS di Timur Tengah, memperluas risiko konflik regional.

Eskalasi terbaru itu terjadi saat pertempuran memasuki hari ketujuh dan semakin mengancam stabilitas kawasan, termasuk jalur pelayaran Selat Hormuz yang menjadi salah satu urat nadi pasokan minyak dan gas dunia.

AS Serang Jembatan, Pelabuhan, dan Fasilitas Energi Iran Televisi pemerintah Iran melaporkan serangan udara AS menghantam sejumlah jembatan di Provinsi Hormozgan, Iran selatan, yang menjadi jalur penting menuju Pelabuhan Bandar Abbas. Sedikitnya tujuh orang dilaporkan tewas akibat serangan tersebut.

AS juga menggempur Pelabuhan Chabahar di Teluk Oman hingga merobohkan sebuah menara yang menurut militer AS digunakan Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) untuk mendukung operasi terhadap kapal-kapal di Selat Hormuz.

Selain itu, sasaran lain mencakup fasilitas kelistrikan serta Bandara Iranshahr.