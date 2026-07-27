Mojtaba Khamenei Dukung Penuh Hizbullah, Desak Israel Hentikan Serangan ke Lebanon

JawaPos.com - Pemimpin Tertinggi Iran Mojtaba Khamenei menegaskan kembali dukungan terhadap kelompok Lebanon Hizbullah. Dia menyerukan penghentian serangan Israel terhadap negara itu secara "total dan tanpa syarat."

Pernyataannya disampaikan melalui perusahaan media sosial X pada Minggu sebagai tanggapan atas surat kesetiaan dari sekretaris jenderal Hizbullah dan anggota kelompok tersebut.

"[Republik Islam Iran] Menetapkan penjagaan keutuhan wilayah Lebanon serta penghentian agresi rezim Zionis secara mutlak dan tanpa syarat sebagai syarat utama untuk menyepakati pengakhiran perang yang dipaksakan oleh AS yang agresif ini," ujarnya dilansir dari Antara, Senin (27/7).

Mojtaba menyebut Hizbullah berdiri teguh bagai "batu karang yang tak tergoyahkan sebagai garda terdepan" kelompok-kelompok yang melawan gempuran Israel.

Pemimpin Iran tersebut menyatakan bahwa bangsa-bangsa di dunia "telah muak dengan kesewenang-wenangan dan penindasan" pemerintah AS serta Israel, "yang merupakan penghancur kehidupan dan generasi."

"Tidak ada lagi jalan ke depan selain jihad dan perlawanan," tegasnya.

Menurut data resmi Lebanon, serangan Israel telah menewaskan 4.330 orang dan melukai 12.236 lainnya sejak 2 Maret.

Sebelumnya, Lebanon dan Israel telah menandatangani perjanjian kerangka kerja yang dimediasi AS pada 26 Juni.