Mojtaba Khamenei Tak Akan Muncul di Publik hingga Perang AS Berakhir, Iran Ragukan Kredibilitas Trump

Petugas keamanan Iran berjaga di dekat baliho besar Pemimpin Tertinggi Iran Mojtaba Khamenei di Teheran (Al Arabiya English)
JawaPos.com - Pemimpin Tertinggi Iran, Mojtaba Khamenei, tidak akan muncul di hadapan publik selama perang dengan Amerika Serikat (AS) belum berakhir. Seorang pejabat senior Iran mengatakan keputusan itu diambil karena alasan keamanan, sementara pemerintah menunggu situasi kembali normal sebelum Khamenei melanjutkan agenda publiknya.
Dilansir dari Al Arabiya English, Minggu (19/7/2026), Mojtaba Khamenei pada Sabtu (18/7) menyampaikan pernyataan tertulis yang menuduh Amerika Serikat berulang kali melanggar nota kesepahaman yang sebelumnya ditandatangani oleh presiden Iran dan Presiden AS Donald Trump.
Menurutnya, pelanggaran tersebut menunjukkan bahwa komitmen Washington tidak lagi dapat dipercaya. Ia menyatakan, "Pelanggaran Amerika Serikat yang berulang terhadap nota kesepahaman menunjukkan bahwa tanda tangan Presiden Donald Trump sama sekali tidak bernilai dan tidak memiliki kredibilitas."
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Dalam pernyataan yang sama, Khamenei juga menyampaikan peringatan kepada Washington. "Amerika Serikat harus mengetahui bahwa bangsa Iran dan Front Perlawanan memiliki pelajaran yang tidak akan pernah mereka lupakan," tulisnya.
Pernyataan itu disampaikan setelah Washington dan Teheran kembali saling melancarkan serangan menyusul gagalnya perjanjian gencatan senjata pekan lalu, yang meningkatkan kekhawatiran akan berlanjutnya konflik.
Laporan tersebut diperkuat oleh kantor berita Rusia TASS yang mengutip sumber Iran. Menurut sumber itu, "Yang Mulia tidak akan tampil di hadapan publik dalam waktu dekat karena alasan keamanan. Pemerintah menunggu situasi kembali normal. Setelah itu, beliau akan kembali tampil di hadapan publik." Sumber yang sama menegaskan, "Karena perang dan alasan keamanan, beliau tidak berada di ruang publik."
Hingga kini belum ada keterangan resmi mengenai kapan konflik akan mereda maupun kapan Mojtaba Khamenei akan kembali menjalankan agenda publiknya. Selama pertempuran masih berlangsung, pemerintah Iran menyatakan langkah pengamanan terhadap pemimpin tertinggi tetap menjadi prioritas.
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