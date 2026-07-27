Iran Hentikan Serangan ke Negara-Negara Teluk Usai AS Jeda Gempur Teheran, Harapan Jalur Diplomasi Masih Ada

JawaPos.com - Iran mengumumkan telah menghentikan serangan balasan terhadap negara-negara Teluk yang menjadi sekutu Amerika Serikat (AS), setelah Washington menghentikan sementara operasi militernya terhadap Teheran selama dua malam terakhir.

Langkah ini menjadi sinyal terbaru bahwa peluang jalur diplomasi kembali terbuka, masih ada, setelah perang yang telah berlangsung hampir lima bulan kembali pecah dalam setidaknya dua pekan terakhir.

Pengumuman tersebut disampaikan langsung oleh juru bicara militer Iran, Mohammad Akraminia, Menurutnya, keputusan Iran sepenuhnya didasarkan pada perubahan sikap militer AS yang menghentikan serangan udara ke wilayah Iran.

"Serangan-serangan itu terus berlangsung hingga dua malam lalu, tetapi selama dua malam terakhir Amerika telah menghentikan serangannya," kata Akraminia dikutip Senin (27/7).

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"Karena strategi kami pada dasarnya bersifat balasan, maka kami juga telah menghentikan operasi pembalasan kami," lanjutnya.

Keputusan Iran menghentikan serangan ini terutama berdampak pada kawasan Teluk, termasuk negara-negara yang menjadi lokasi pangkalan militer AS. Sebelumnya, konflik tidak lagi terbatas di Selat Hormuz, tetapi meluas hingga mencakup serangan terhadap pangkalan militer AS, jalur pelayaran regional, serta negara-negara sekutu Washington di kawasan Teluk.

Penghentian serangan Iran terjadi setelah berbagai laporan menyebutkan pemerintahan Presiden Donald Trump juga menunda operasi militer lanjutan terhadap Teheran.

CNN, mengutip seorang pejabat Pentagon yang tidak disebutkan namanya, melaporkan bahwa operasi militer AS terhadap Iran saat ini ditangguhkan.