AS Dikabarkan Kaji Operasi Militer Raksasa untuk Rebut Paksa Uranium Milik Iran

Kekhawatiran seputar program nuklir Iran telah meningkat setelah pengumuman Energi Atom internasional PBB minggu lalu. (Organisasi Energi Atom Iran melalui AP, File)
JawaPos.com - Amerika Serikat dilaporkan tengah mengkaji skenario operasi militer berskala besar untuk merebut cadangan uranium yang telah diperkaya milik Iran. Rencana tersebut disebut-sebut sebagai opsi jika jalur diplomasi terkait program nuklir Teheran terus menemui jalan buntu.
Laporan itu mengungkap bahwa operasi tersebut bukan sekadar serangan udara, melainkan misi darat yang sangat kompleks. Ribuan personel militer diperkirakan harus diterjunkan untuk mengamankan fasilitas nuklir Iran sebelum pasukan operasi khusus mengambil alih proses pengamanan dan evakuasi material nuklir.
Sejumlah analis bahkan menyebut skenario ini berpotensi menjadi salah satu operasi militer paling rumit yang pernah dirancang Amerika Serikat.
Baca Juga:Aparat Pasang Garis Polisi di Klinik Mordent usai Gelar Olah TKP Temuan Tewasnya Diduga Penjaga Rumah Febrie Adriansyah
Joseph Rodgers, Deputi Direktur Center for Strategic and International Studies (CSIS), menilai operasi militer menjadi opsi yang paling realistis apabila negosiasi mengenai program nuklir Iran gagal membuahkan hasil.
"Saya benci mengatakannya, tapi saya pikir cara yang paling mungkin untuk menyingkirkan bahan nuklir Iran, setidaknya yang mereka miliki saat ini, adalah operasi militer karena negosiasi tidak berjalan cepat," kata Rodgers mengutip New York Post.
Ribuan Tentara Disebut Harus Amankan Fasilitas Nuklir Iran
Menurut laporan yang mengutip sumber yang mengetahui perencanaan militer AS, operasi tersebut akan dimulai dengan pengerahan ribuan pasukan darat untuk merebut dan mengamankan sejumlah fasilitas nuklir Iran yang dijaga ketat.
Pasukan itu harus menghadapi berbagai tantangan, mulai dari jebakan peledak, proses pembukaan akses menuju bunker bawah tanah, hingga menjaga perimeter keamanan agar material nuklir dapat dipindahkan dengan aman.
Setelah lokasi dinyatakan aman, tim kecil pasukan elite akan masuk untuk melakukan proses pengambilan uranium yang diperkaya. Tahap ini disebut sebagai bagian paling berbahaya dalam keseluruhan operasi.
Rodgers mengatakan kompleksitas misi tersebut belum pernah terjadi sebelumnya.
"Saya pikir ini akan menjadi salah satu operasi paling canggih, jika bukan yang paling canggih dalam sejarah militer."
Prediksi Skor Persib Bandung vs Arema FC di Piala Presiden 2026: Maung Bandung Masih Terlalu Perkasa?
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Ikhwan Ali Tanamal Resmi Gabung Persib Bandung, Siap Bekerja Keras Rebut Tempat di Tim Utama
Prediksi Skor DPMM FC vs Tampines Rovers di Piala Presiden 2026: Misi Dalberto Tebar Pesona di Klub Baru!
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs Persija Jakarta di Piala Presiden 2026: Momentum Green Force Unjuk Gigi
An Se Young Mundur dari China Open 2026 karena Cedera, Fokus Pulihkan Kondisi Jelang Kejuaraan Dunia
Profil Fajar Listyantara, Legenda PSS Sleman dan PSIM Yogyakarta yang Meninggal Dunia Akibat Gagal Ginjal
Mengulas Dugaan Kejanggalan Argentina di Final Piala Dunia 2026, Apa yang Sebenarnya Terjadi?
Eks Bek Persib dan Persija Erik Setiawan Jadi Perbincangan Setelah Tuduhan Mantan Istrinya Viral