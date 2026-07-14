Iran Sindir Trump Soal Tarif Keamanan 20 Persen di Selat Hormuz: Terlalu Banyak

JawaPos.com - Kebijakan baru Washington yang mematok biaya keamanan 20 persen pada kapal dagang yang melintas di Selat Hormuz menuai kritik tajam.

Menteri Luar Negeri Iran Seyed Abbas Araghchi melontarkan sindiran tajam kepada Presiden Amerika Serikat Donald Trump atas klaim menjadi 'penjaga' Selat Hormuz

Araghchi menegaskan bahwa Iran selama ini merupakan pihak yang menjaga keamanan Selat Hormuz dan menyindir besaran tarif yang diusulkan Trump, karena dinilai terlalu tinggi.

Melalui unggahan di media sosial pada Senin (13/7), Araghchi menulis, "POTUS benar sekali. Siapa pun yang menyediakan jalur kapal komersial yang aman dan aman melalui Selat Hormuz harus diberi kompensasi untuk layanan ini."

Namun, ia kemudian menambahkan sindiran terhadap kebijakan Trump yang dinilai berlebihan.

"Iran selalu menjadi penjaga selat dan akan tetap demikian selamanya. 20 persen tentu saja terlalu banyak. Kami akan bersikap adil," kata Araghchi.

Trump Klaim AS Jadi Penjaga Selat Hormuz Pernyataan Araghchi muncul setelah Trump dalam wawancara dengan program Fox & Friends menyatakan bahwa Amerika Serikat akan menjadi 'guardian angel' atau malaikat pelindung Selat Hormuz.

Menurut Trump, AS berhak memperoleh bayaran karena bertugas menjaga keamanan jalur pelayaran tersebut.

"Kami akan menjadi guardian angel bagi selat itu dan kami akan dibayar karena menjaganya," ujar Trump.