Logo JawaPos
HomeInternasional
Author avatar - Image
Rian Alfianto
Rabu, 15 Juli 2026 | 02.42 WIB

Iran Sindir Trump Soal Tarif Keamanan 20 Persen di Selat Hormuz: Terlalu Banyak

Ilustrasi situasi perairan di Selat Hormuz. (Reuters) - Image

Ilustrasi situasi perairan di Selat Hormuz. (Reuters)

JawaPos.com - Kebijakan baru Washington yang mematok biaya keamanan 20 persen pada kapal dagang yang melintas di Selat Hormuz menuai kritik tajam.

Menteri Luar Negeri Iran Seyed Abbas Araghchi melontarkan sindiran tajam kepada Presiden Amerika Serikat Donald Trump atas klaim menjadi 'penjaga' Selat Hormuz

Araghchi menegaskan bahwa Iran selama ini merupakan pihak yang menjaga keamanan Selat Hormuz dan menyindir besaran tarif yang diusulkan Trump, karena dinilai terlalu tinggi.

Melalui unggahan di media sosial pada Senin (13/7), Araghchi menulis, "POTUS benar sekali. Siapa pun yang menyediakan jalur kapal komersial yang aman dan aman melalui Selat Hormuz harus diberi kompensasi untuk layanan ini."

Namun, ia kemudian menambahkan sindiran terhadap kebijakan Trump yang dinilai berlebihan.

"Iran selalu menjadi penjaga selat dan akan tetap demikian selamanya. 20 persen tentu saja terlalu banyak. Kami akan bersikap adil," kata Araghchi.

Trump Klaim AS Jadi Penjaga Selat Hormuz

Pernyataan Araghchi muncul setelah Trump dalam wawancara dengan program Fox & Friends menyatakan bahwa Amerika Serikat akan menjadi 'guardian angel' atau malaikat pelindung Selat Hormuz.

Menurut Trump, AS berhak memperoleh bayaran karena bertugas menjaga keamanan jalur pelayaran tersebut.

"Kami akan menjadi guardian angel bagi selat itu dan kami akan dibayar karena menjaganya," ujar Trump.

Tak lama setelah wawancara tersebut, Trump kembali menegaskan sikapnya melalui platform Truth Social.

Editor: Bayu Putra
Tags
Artikel Terkait
AS Luncurkan Serangan Malam Ketiga ke Iran, Trump Umumkan Blokade Selat Hormuz dan Tarif 20 Persen untuk Kapal - Image
Internasional

AS Luncurkan Serangan Malam Ketiga ke Iran, Trump Umumkan Blokade Selat Hormuz dan Tarif 20 Persen untuk Kapal

Rabu, 15 Juli 2026 | 00.31 WIB

Trump Klaim Militer Iran Lumpuh, Sebut Mojtaba Khamenei 90 Persen Sudah Tiada - Image
Internasional

Trump Klaim Militer Iran Lumpuh, Sebut Mojtaba Khamenei 90 Persen Sudah Tiada

Rabu, 15 Juli 2026 | 00.30 WIB

Ketegangan AS-Iran Meningkat, Harga Minyak Brent dan WTI Tembus Level Baru - Image
Internasional

Ketegangan AS-Iran Meningkat, Harga Minyak Brent dan WTI Tembus Level Baru

Selasa, 14 Juli 2026 | 15.02 WIB

Terpopuler

Komedian Temon Kristen Tapi Punya Banyak Istri, Begini Kata Pihak Keluarga - Image
1

Komedian Temon Kristen Tapi Punya Banyak Istri, Begini Kata Pihak Keluarga

2

Hasil Norwegia vs Inggris 1-2 di  Piala Dunia 2026: Brace Jude Bellingham Bawa The Three Lions ke Semifinal

3

Prediksi Argentina vs Inggris di Piala Dunia: Messi Ungkap Jalan Terjal ke Semifinal, Singgung Duel Panas Lawan Three Lions pada 1986

4

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

5

Beri Nafkah Kecil ke Fangfang, Vicky Prasetyo: Dari Awal Kamu Tahu Saya Punya Anak Banyak

6

Tragis! Gadis 13 Tahun di India Diperkosa 30 Pria Selama 5 Hari, Para Tersangka Diarak Warga

7

Sudah Terima Kompensasi Rp 5 Juta, Pengontrak di Surabaya Diberi Waktu 1 Bulan untuk Pindah

8

Vicky Prasetyo Menunggu Detak Jantung Janin Sebelum Nikahi Fangfang Secara Siri

9

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

10

Sesi Foto Bersama di Pemakaman Komedian Temon Terbelah Jadi 2 Kubu

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore