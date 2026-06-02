Rian Alfianto
Selasa, 2 Juni 2026 | 21.14 WIB

Trump Ngamuk ke Netanyahu, Sebut Israel Kini Dibenci Dunia Gara-Gara Serangan ke Lebanon

Presiden AS Donald Trump. (AP)

JawaPos.com - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dilaporkan meluapkan kemarahannya kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam percakapan telepon panas pada Senin waktu setempat.

Trump bahkan disebut menuding Netanyahu menjadi penyebab meningkatnya kebencian dunia terhadap Israel akibat eskalasi serangan ke Lebanon.

Laporan Axios menyebut percakapan itu berlangsung tegang setelah Iran mengancam menghentikan negosiasi dengan Amerika Serikat karena aksi militer Israel terhadap Lebanon dan kelompok Hizbullah.

Dalam momen yang disebut sangat emosional itu, Trump dikabarkan berteriak kepada Netanyahu dengan kalimat, “What the f*** are you doing?”

Sumber pejabat AS mengatakan Trump menilai respons Israel terhadap serangan Hezbollah sudah berlebihan. Ia tidak setuju dengan strategi Israel yang menghancurkan bangunan demi menargetkan satu komandan Hizbullah.

Trump juga disebut keberatan dengan ancaman Israel untuk memperluas serangan ke Beirut, ibu kota Lebanon.

"Semua orang membencimu sekarang. Semua orang membenci Israel karena ini," kata salah satu sumber yang mengutip ucapan Trump kepada Netanyahu, seperti dilaporkan Axios.

Trump Sebut Netanyahu Tak Tahu Berterima Kasih

Tak hanya mengkritik operasi militer Israel, Trump juga disebut menyerang pribadi Netanyahu. Dalam laporan tersebut, Trump menuding Netanyahu tidak tahu berterima kasih atas dukungan politik yang selama ini diberikan Washington.

Seorang sumber menyebut Trump bahkan mengatakan Netanyahu bisa saja sudah dipenjara jika bukan karena bantuannya selama ini.

