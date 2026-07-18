Logo JawaPos
HomeInternasional
Author avatar - Image
Rian Alfianto
Sabtu, 18 Juli 2026 | 22.58 WIB

Iran Kembali Tembakkan Rudal ke Arab Saudi, Konflik Timur Tengah Makin Panas

Ilustrasi Iran dilaporkan tembakkan rudal ke pangkalan militer AS di Arab Saudi. (RoyaNews) - Image

Ilustrasi Iran dilaporkan tembakkan rudal ke pangkalan militer AS di Arab Saudi. (RoyaNews)

JawaPos.com - Iran dilaporkan kembali melancarkan serangan rudal balistik ke sebuah pangkalan militer Amerika Serikat (AS) di Arab Saudi pada Sabtu.

Langkah ini menjadi serangan langsung pertama Teheran ke wilayah Arab Saudi dalam hampir empat bulan, menandai kembali meningkatnya eskalasi konflik di Timur Tengah setelah sempat mereda.

Laporan Axios, mengutip seorang pejabat AS, menyebut rudal balistik Iran diarahkan ke pangkalan militer AS yang berada di Arab Saudi.

Hingga kini belum ada informasi resmi mengenai lokasi pangkalan yang menjadi sasaran maupun dampak dari serangan tersebut.

Insiden ini menjadi serangan pertama Iran ke Arab Saudi sejak fase awal konflik yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel beberapa bulan lalu. Kala itu, Iran juga melancarkan serangan ke target di Arab Saudi sebelum ketegangan sempat mereda melalui upaya diplomasi.

Konflik di Selat Hormuz Kembali Memanas

Serangan rudal terbaru terjadi di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan Selat Hormuz, salah satu jalur pelayaran energi terpenting di dunia.

Menurut laporan Axios, dalam beberapa pekan terakhir AS dan Iran kembali saling melancarkan serangan militer setelah gencatan senjata yang dimediasi Pakistan runtuh.

Kondisi tersebut memicu kekhawatiran bahwa konflik dapat meluas dan menyeret lebih banyak negara di kawasan Teluk.

Belum ada pernyataan resmi dari pemerintah Iran maupun Arab Saudi terkait laporan serangan tersebut.

Sebelumnya diberitakan, di tengah memanasnya situasi, Tiongkok dan Pakistan kembali menyerukan agar penyelesaian konflik dilakukan melalui jalur diplomasi.

Editor: Bayu Putra
Tags
Artikel Terkait
Tiongkok dan Pakistan Desak AS-Iran segera Gencatan Senjata, Minta Dialog Damai Dilanjutkan - Image
Internasional

Tiongkok dan Pakistan Desak AS-Iran segera Gencatan Senjata, Minta Dialog Damai Dilanjutkan

Sabtu, 18 Juli 2026 | 06.10 WIB

Klaim Iran Serang Pangkalan AS di Suriah Dibantah, Pihak AS Bilang Begini  - Image
Internasional

Klaim Iran Serang Pangkalan AS di Suriah Dibantah, Pihak AS Bilang Begini 

Sabtu, 18 Juli 2026 | 05.51 WIB

7 Warga Iran Tewas, 9 Luka-luka Akibat Serangan Terbaru Amerika Serikat - Image
Internasional

7 Warga Iran Tewas, 9 Luka-luka Akibat Serangan Terbaru Amerika Serikat

Jumat, 17 Juli 2026 | 21.17 WIB

Terpopuler

Alasan Mengapa Jude Bellingham Menampar Pemain Argentina Setelah Inggris Tersingkir dari Piala Dunia 2026 - Image
1

Alasan Mengapa Jude Bellingham Menampar Pemain Argentina Setelah Inggris Tersingkir dari Piala Dunia 2026

2

Rekor Pertemuan Lengkap Argentina vs Spanyol, Mencari Juara Sejati di Final Piala Dunia 2026

3

Menteri PU Dody Hanggodo Ungkap 10.000 Pegawai Terindikasi Judol dan Masalah Absensi

4

Analisis Prediksi Bursa Inggris vs Argentina di Piala Dunia 2026: La Albiceleste Sudah Teruji hingga 120 Menit 

5

Komedian Temon Kristen Tapi Punya Banyak Istri, Begini Kata Pihak Keluarga

6

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

7

Profil Simson Rarameha Ngadang alias Temon: Lulusan Psikologi UI yang Memilih Jadi Komedian

8

Analisis Prediksi Bursa Spanyol vs Argentina di Piala Dunia 2026: La Roja Lebih Dijagokan Juara Piala Dunia 2026

9

Jude Bellingham Ungkap Adu Argumennya dengan Lionel Messi saat Inggris Tumbang dari Argentina di Semifinal Piala Dunia 2026

10

3 Fakta Statistik yang Untungkan Spanyol Kalahkan Argentina di Final Piala Dunia 2026, Luis de la Fuente Punya Pola Juara

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore