Iran Kembali Tembakkan Rudal ke Arab Saudi, Konflik Timur Tengah Makin Panas

JawaPos.com - Iran dilaporkan kembali melancarkan serangan rudal balistik ke sebuah pangkalan militer Amerika Serikat (AS) di Arab Saudi pada Sabtu.

Langkah ini menjadi serangan langsung pertama Teheran ke wilayah Arab Saudi dalam hampir empat bulan, menandai kembali meningkatnya eskalasi konflik di Timur Tengah setelah sempat mereda.

Laporan Axios, mengutip seorang pejabat AS, menyebut rudal balistik Iran diarahkan ke pangkalan militer AS yang berada di Arab Saudi.

Hingga kini belum ada informasi resmi mengenai lokasi pangkalan yang menjadi sasaran maupun dampak dari serangan tersebut.

Insiden ini menjadi serangan pertama Iran ke Arab Saudi sejak fase awal konflik yang melibatkan Iran, Amerika Serikat, dan Israel beberapa bulan lalu. Kala itu, Iran juga melancarkan serangan ke target di Arab Saudi sebelum ketegangan sempat mereda melalui upaya diplomasi.

Konflik di Selat Hormuz Kembali Memanas Serangan rudal terbaru terjadi di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan Selat Hormuz, salah satu jalur pelayaran energi terpenting di dunia.

Menurut laporan Axios, dalam beberapa pekan terakhir AS dan Iran kembali saling melancarkan serangan militer setelah gencatan senjata yang dimediasi Pakistan runtuh.

Kondisi tersebut memicu kekhawatiran bahwa konflik dapat meluas dan menyeret lebih banyak negara di kawasan Teluk.

Belum ada pernyataan resmi dari pemerintah Iran maupun Arab Saudi terkait laporan serangan tersebut.