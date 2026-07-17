Klaim Iran Serang Pangkalan AS di Suriah Dibantah, Pihak AS Bilang Begini 

JawaPos.com - Klaim Iran yang menyebut telah menyerang pangkalan militer Amerika Serikat (AS) di al-Tanf, Suriah selatan, dibantah langsung oleh militer AS. Komando Pusat Amerika Serikat (CENTCOM) menegaskan tidak ada personel AS yang tewas maupun ditangkap seperti yang diklaim Teheran.

Bantahan tersebut disampaikan setelah Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) mengaku menyerang pangkalan al-Tanf sebagai aksi balasan atas serangan udara AS di Iranshahr. Namun hingga kini, Iran tidak menyertakan bukti yang mendukung klaim tersebut.

Dalam pernyataan resminya di platform X, CENTCOM menepis informasi yang beredar.

"KLAIM: Pasukan Iran mengklaim telah menyerang Garnisun al-Tanf di Suriah dan menangkap atau membunuh pasukan Amerika dalam proses tersebut. SALAH. FAKTA: Tidak ada pasukan AS di kawasan tersebut yang baru-baru ini tewas atau ditangkap," tulis CENTCOM.

Bantahan serupa juga disampaikan seorang perwira militer Suriah yang bertugas di wilayah dekat perbatasan Suriah dengan Irak dan Yordania.

Kepada CNN, pejabat tersebut mengatakan, "Laporan itu tidak benar. Tidak ada penembakan yang terjadi kemarin, dan tidak ada pasukan AS di pangkalan tersebut."

Iran Klaim Serang Pangkalan al-Tanf Sebelumnya, media semi-resmi Tasnim melaporkan IRGC mengklaim telah meluncurkan serangan ke pangkalan al-Tanf di Suriah selatan. Serangan itu disebut sebagai respons atas serangan udara AS di Iranshahr.

Meski demikian, laporan tersebut tidak menyertakan bukti visual maupun rincian yang dapat memverifikasi bahwa serangan benar-benar terjadi atau mengenai sasaran yang dimaksud.