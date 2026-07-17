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Kuswandi
Jumat, 17 Juli 2026 | 21.17 WIB

7 Warga Iran Tewas, 9 Luka-luka Akibat Serangan Terbaru Amerika Serikat

Ilustrasi dampak perang AS-Iran. (ANTARA/Anadolu)

JawaPos.com - Sedikitnya tujuh orang tewas dan sembilan lainnya terluka dalam serangan Amerika Serikat di Kota Bandar e Khamir, Iran selatan. Ihwal hal ini dilaporkan penyiar Press TV Iran melaporkan.

Dilansir dari Antara, Jumat (17/7), Komando Pusat AS (CENTCOM), Kamis (16/7), mengumumkan serangkaian serangan baru terhadap target-target Iran.

Dilansir dari Antara, Jumat (17/8), Teheran dan Washington telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) pada 18 Juni malam guna mengakhiri perang yang sudah berlangsung sejak 28 Februari.

Akan tetapi, militer AS justru melancarkan beberapa serangan terhadap Iran sejak 8 Juli dengan dalih bahwa serangan-serangan itu dilakukan sebagai balasan atas tindakan Iran terhadap kapal-kapal komersial yang melintasi Selat Hormuz.

Menanggapi aksi tersebut, militer Iran melakukan pembalasan dengan menyasar pangkalan-pangkalan AS yang berada di beberapa negara Timur Tengah.

Selain itu, Teheran juga menuduh Washington melanggar gencatan senjata yang telah mereka sepakati bersama.

Pada 9 Juli, Presiden AS Donald Trump menyatakan bahwa gencatan senjata tersebut sudah tidak berlaku lagi.

Editor: Kuswandi
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