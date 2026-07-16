AS Lancarkan Serangan Baru ke Iran, Gempur Fasilitas Militer dan Blokade Pelabuhan

JawaPos.com - Amerika Serikat kembali melancarkan serangan militer baru ke Iran pada Kamis (16/7) waktu setempat. Serangan Baru itu dilakukan di tengah memanasnya konflik kedua negara.

Presiden AS Donald Trump bahkan memperingatkan Teheran agar segera mengubah sikap jika tidak ingin menghadapi serangan yang lebih besar.

Melansir BBC, gelombang serangan terbaru itu menyasar sejumlah fasilitas militer Iran yang disebut digunakan untuk mengancam kapal-kapal dagang di Selat Hormuz. Militer AS juga mengklaim telah menghentikan sebuah kapal yang berupaya melanggar blokade baru terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran.

Aksi tersebut terjadi setelah Iran mengaku telah menyerang sejumlah target militer AS di kawasan, termasuk di Bahrain dan Kuwait. Bentrokan yang kembali pecah itu menandai hari kelima ketegangan sejak kesepakatan awal penghentian perang mulai goyah.

Trump menegaskan Iran sudah memahami konsekuensi apabila terus menolak kembali ke meja perundingan.

"Saya tidak suka memberikan tenggat waktu, tetapi mereka cukup tahu, mereka tahu ceritanya... mereka berperilaku lebih baik," kata Trump kepada wartawan sebelum AS melakukan serangan.

Dalam pidatonya di forum pertahanan pada hari yang sama, Trump kembali menekan Iran dengan mengatakan bahwa Teheran kini berada dalam posisi yang sulit.

"Mereka ingin menetap begitu buruk. Mereka tidak suka dengan apa yang kita lakukan. Kita akan mencari tahu apakah kita ingin berdamai dengan mereka atau jika harus, kita menyelesaikannya," ujar Trump.

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