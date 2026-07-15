Donald Trump Labil! Batal Kenakan Tarif 20 Persen di Selat Hormuz, Ganti Strategi dengan Blokade Kargo Iran

JawaPos.com - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump kembali menunjukkan sikap labilnya terkait keputusan strategis dalam perang dengan Iran. Trump disebut membatalkan rencana mengenakan tarif 20 persen terhadap seluruh kapal yang melintasi Selat Hormuz, hanya sehari setelah kebijakan itu diumumkan.

Sebagai gantinya, Trump memilih menerapkan blokade penuh terhadap kapal yang terhubung dengan Iran, sembari mengandalkan komitmen investasi besar dari negara-negara Teluk ke Amerika Serikat.

Keputusan tersebut diumumkan Trump melalui akun Truth Social pada Selasa (14/7) waktu setempat. Dalam pernyataannya, ia menegaskan bahwa Selat Hormuz tetap akan terbuka bagi seluruh lalu lintas kapal internasional, kecuali kapal yang berlayar menuju atau berasal dari pelabuhan Iran maupun yang mengangkut muatan terkait Iran.

"Semua lalu lintas kapal kecuali Iran," tulis Trump. Ia menambahkan bahwa Amerika Serikat akan menerapkan "Blokade LENGKAP, tetapi hanya pada kapal yang datang ke dan dari pelabuhan Iran, atau membawa apa pun yang berkaitan dengan kargo Iran," lanjut Trump.

Dengan perubahan ini, Trump juga membatalkan rencana pungutan 20 persen terhadap seluruh kapal yang melintasi jalur pelayaran strategis tersebut. Sebagai gantinya, ia mengatakan negara-negara Teluk akan meningkatkan investasi ke Amerika Serikat.

"Investasi tersebut akan menjadi MASSIVE tetapi, pada saat yang sama, sangat baik untuk mereka, dan masa depan mereka," kata Trump.

Berubah Sikap Setelah Bertemu Pemimpin Negara Teluk Trump mengungkapkan perubahan kebijakan itu terjadi setelah berdiskusi dengan para pemimpin negara-negara Teluk. Menurutnya, mereka menawarkan pendekatan berbeda dibandingkan mengenakan biaya kepada kapal yang melintasi Selat Hormuz.

"Mereka bilang kami ingin melakukannya dengan cara yang berbeda," ujar Trump kepada wartawan di Ruang Oval.