AS Lancarkan Serangan 90 Menit ke Pulau Strategis Iran, Bidik Penyimpanan Rudal

JawaPos.com - Militer Amerika Serikat (AS) dilaporkan kembali melancarkan serangan terhadap Iran dengan membombardir Pulau Greater Tunb selama 90 menit pada Rabu (15/7).

Operasi ini menargetkan sistem pertahanan pantai serta lokasi penyimpanan dan peluncuran rudal jelajah yang diklaim digunakan untuk mengancam kapal-kapal komersial di Selat Hormuz.

Komando Pusat Militer Amerika Serikat (CENTCOM) menyatakan serangan dimulai pada pukul 06.00 waktu Pantai Timur AS (10.00 GMT) dan berakhir sekitar pukul 07.30 waktu setempat (11.30 GMT).

Operasi tersebut dilakukan menggunakan amunisi presisi untuk menghantam sejumlah fasilitas militer Iran di pulau yang berada di kawasan strategis Teluk Persia tersebut.

"Meluncurkan amunisi presisi terhadap sistem pertahanan pantai serta lokasi penyimpanan dan peluncuran rudal jelajah di Pulau Greater Tunb selama gelombang serangan yang berlangsung 90 menit," bunyi pernyataan CENTCOM di platform X

Menurut CENTCOM, serangan tersebut dilakukan untuk mengurangi kemampuan militer Iran dalam menyerang kapal-kapal dagang yang melintasi Selat Hormuz, salah satu jalur pelayaran energi paling penting di dunia.

"Serangan itu semakin melemahkan kemampuan Iran untuk menyerang pelayaran komersial di Selat Hormuz," tulis CENTCOM.

Sebelumnya, CENTCOM juga mengumumkan dimulainya gelombang serangan baru terhadap Iran yang disebut bertujuan 'untuk semakin melemahkan kemampuan militer yang digunakan pasukan Iran dalam menyerang pelayaran komersial di Selat Hormuz'.

Selat Hormuz merupakan jalur strategis yang menghubungkan Teluk Persia dengan Laut Arab dan menjadi rute utama pengiriman minyak mentah serta gas alam cair dunia.