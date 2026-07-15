Perang Berkecamuk, Iran dan AS Saling Baku Tembak di Selat Hormuz

Ilustrasi situasi perairan di Selat Hormuz. (Reuters)
JawaPos.com - Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Iran (IRGC) dilaporkan saling baku tembak dengan pasukan Amerika Serikat di Selat Hormuz. Ihwal hal ini dilaporkan televisi pemerintah Iran pada Rabu (14/7).
Kantor berita semi resmi Iran Tasnim yang mengutip pihak berwenang provinsi Hormozgan melaporkan bahwa ledakkan terdengar di Bandar Abbas, kota-kota pesisir, dan pulau-pulau Iran yang disebabkan bentrokan di selat tersebut.
Kantor Berita Mehr juga mengatakan ledakan terdengar di sebelah timur Sirik terkait dengan baku tembak di perairan Teluk terdekat.
Laporan-laporan tersebut muncul di tengah gelombang ledakan baru di beberapa lokasi di Iran selatan seiring meningkatnya konfrontasi militer antara Iran dan AS.
Dilansir dari Antara, Rabu (15/7), Komando Pusat AS (CENTCOM) mengatakan serangan tersebut ditujukan untuk melemahkan kemampuan Iran untuk menyerang kapal-kapal komersial di Selat Hormuz.
Selain itu, CENTCOM juga mengatakan bahwa pasukan AS telah melanjutkan blokade angkatan laut terhadap kapal-kapal yang melintas ke dan dari pelabuhan dan daerah pesisir Iran.
AS juga mengerahkan lebih dari 20 kapal perang Angkatan Laut AS dan ratusan pesawat militer untuk beroperasi di seluruh Timur Tengah, dan menyatakan bahwa pasukan Amerika tetap "waspada, mematikan, dan siap."
Ketegangan kembali meningkat antara AS dan Iran terkait Selat Hormuz dalam beberapa hari terakhir.
Kedua pihak saling menyerang meskipun ada nota kesepahaman yang dimediasi Pakistan yang bertujuan untuk mengakhiri konflik dan mencapai kesepakatan perdamaian yang langgeng.
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