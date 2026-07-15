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Rian Alfianto
Kamis, 16 Juli 2026 | 01.27 WIB

Donald Trump Pusing, Perang dengan Iran Akibatkan Tekanan di Pemerintahan

Presiden AS Donald Trump. (Charlie Neibergall/AP Photo) - Image

Presiden AS Donald Trump. (Charlie Neibergall/AP Photo)

JawaPos.com - Kebijakan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang kembali meningkatkan tekanan terhadap Iran kini memicu perlawanan dari dalam negeri.

Partai Demokrat di Senat memblokir pembahasan Rancangan Undang-Undang Otorisasi Pertahanan Nasional atau National Defense Authorization Act (NDAA).

Itu adalah regulasi yang setiap tahun menjadi dasar anggaran militer AS. pemblokiran itu sebagai bentuk protes atas berlanjutnya keterlibatan Washington dalam konflik dengan Teheran.

Langkah tersebut membuat salah satu agenda terpenting pemerintah Trump di sektor pertahanan tertahan.

Demokrat menilai Gedung Putih justru memperpanjang konflik tanpa arah yang jelas, meski Kongres sebelumnya telah mengesahkan resolusi kewenangan perang yang bertujuan mendorong penghentian konflik.

Dilansir dari Guardian, pemimpin Demokrat di Senat, Chuck Schumer, mengatakan partainya tidak dapat mendukung pembahasan RUU pertahanan selama pemerintahan Trump masih terus melanjutkan operasi terhadap Iran.

"Partai Republik ingin Senat mengambil NDAA, RUU pertahanan, seolah-olah semua ini tidak terjadi, seolah-olah Kongres dapat memperdebatkan RUU keamanan nasional pusat negara itu sambil mengabaikan krisis keamanan nasional yang paling mendesak di negara itu. Kita tidak bisa," kata Schumer.

Seluruh senator Demokrat yang hadir memberikan suara menolak, sehingga RUU tersebut gagal memperoleh dukungan minimal 60 suara yang dibutuhkan untuk melanjutkan proses pembahasan di Senat.

Konflik Iran Picu Perpecahan Politik di Washington

Penolakan ini muncul di tengah meningkatnya kembali ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran dalam beberapa pekan terakhir.

Situasi tersebut memperbesar kritik terhadap pemerintahan Trump yang dinilai masih membawa AS terlibat dalam konflik berkepanjangan.

Editor: Bayu Putra
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