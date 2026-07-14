Daftar Target Balas Dendam Iran Muncul, Trump hingga Pemimpin Eropa Masuk Bidikan

Ilustrasi Donald Trump jadi bidikan Iran usai tewasnya Ayatollah Ali Khamenei. (Telegraph)
Daftar tersebut memuat sejumlah nama pemimpin dunia, mulai dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, hingga para pemimpin Inggris, Prancis, Jerman, dan Italia.
Publikasi daftar itu muncul tak lama setelah Mojtaba Khamenei, putra Ali Khamenei yang kini menjadi Pemimpin Tertinggi Iran, menyampaikan pesan pertamanya sejak pemakaman sang ayah. Dalam pesannya, ia menegaskan bahwa Iran memiliki tekad untuk membalas kematian ayahnya.
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"Balas dendam adalah kehendak bangsa kami dan harus dilakukan tanpa bisa dihindari," kata Mojtaba Khamenei melalui pesannya akhir pekan lalu.
Ia juga menambahkan, "Para penjahat yang namanya tercantum dalam sebuah daftar akan membawa ke liang kubur keinginan mereka untuk meninggal dengan damai di tempat tidur mereka."
Meski Mojtaba menyebut Iran telah menyusun daftar individu yang akan menjadi sasaran, ia tidak mengungkap identitas nama-nama tersebut.
Tak lama setelah pernyataan itu, surat kabar Hamshahri, media konservatif yang diterbitkan otoritas ibu kota Teheran, mengunggah infografik berisi foto 13 pemimpin asing yang dikaitkan dengan pernyataan Mojtaba.
Namun, hingga kini tidak ada indikasi bahwa daftar yang dipublikasikan media tersebut merupakan dokumen resmi pemerintah Iran.
Trump, Netanyahu hingga Pemimpin Eropa Masuk Daftar
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Infografik yang diunggah Hamshahri memuat sejumlah tokoh penting dunia. Selain Donald Trump dan Benjamin Netanyahu, daftar tersebut juga mencantumkan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer.
Nama lain yang ikut muncul antara lain Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth, Presiden Prancis Emmanuel Macron, Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni, serta Kanselir Jerman Friedrich Merz.
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