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Rian Alfianto
Rabu, 8 Juli 2026 | 23.00 WIB

Pesawat Kargo Boeing 737 Hilang di Laut Arab, Sempat Laporkan Gangguan Navigasi sebelum Putus Kontak

Pesawat K2 Airways Cargo. (K2 Airways) - Image

Pesawat K2 Airways Cargo. (K2 Airways)

JawaPos.com - Pesawat kargo Boeing 737-400 milik K2 Airways dilaporkan hilang saat menjalankan penerbangan dari Sharjah, Uni Emirat Arab; menuju Karachi, Pakistan; Selasa (7/7) malam waktu setempat. Sebelum putus kontak, awak pesawat sempat melaporkan adanya gangguan pada sistem navigasi kepada pengatur lalu lintas udara.

Hingga saat ini, otoritas Pakistan belum memastikan pesawat tersebut jatuh. Fokus utama pemerintah masih tertuju pada operasi pencarian dan penyelamatan (SAR) terhadap pesawat beserta lima awak yang berada di dalamnya.

Pesawat yang beroperasi sebagai K2 Airways Penerbangan KTA1732 itu terakhir terdeteksi sekitar 155 mil laut atau sekitar 287 kilometer di barat Karachi, tepat di atas Laut Arab. Setelah kehilangan kontak radar, Pakistan segera mengaktifkan Rescue Coordination Centre dan mengerahkan operasi pencarian berskala besar.

Menurut Pakistan Airports Authority (PAA), awak pesawat melaporkan masalah pada sistem navigasi kepada Karachi Area Control Centre sekitar pukul 21.18 waktu Pakistan. Pengatur lalu lintas udara kemudian memberikan bantuan navigasi agar pesawat tetap dapat melanjutkan penerbangan menuju Karachi.

Namun, hanya sekitar tiga menit setelah laporan tersebut diterima, radar menunjukkan pesawat mengalami penurunan ketinggian secara drastis disertai perubahan arah terbang yang signifikan sebelum akhirnya menghilang dari radar dan komunikasi radio.

Data Pelacakan Tunjukkan Penurunan Ketinggian Sangat Cepat

Data dari layanan pelacakan penerbangan FlightRadar24 memperlihatkan Boeing 737-400 itu sempat terbang stabil di ketinggian 35.000 kaki hingga pukul 16.18 UTC.

Sesaat kemudian, data menunjukkan perubahan ketinggian yang tidak biasa:
- 16.19 UTC: turun menjadi 29.475 kaki
- 16.20 UTC: sempat naik hingga 36.650 kaki
- 16.20.15 UTC: berada di 34.575 kaki
- 16.21.59 UTC: anjlok drastis menjadi 1.100 kaki

Tak lama setelah itu, sinyal pesawat hilang sepenuhnya.

Otoritas Pakistan Kerahkan Angkatan Laut dan Udara

Operasi pencarian melibatkan berbagai instansi, termasuk Pakistan Airports Authority, Pakistan Navy, Pakistan Air Force, serta sejumlah lembaga maritim. Media lokal melaporkan kapal-kapal Angkatan Laut dan pesawat pengintai telah dikerahkan ke wilayah terakhir pesawat terdeteksi di Laut Arab.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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