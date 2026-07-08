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Rian Alfianto
Rabu, 8 Juli 2026 | 20.02 WIB

AS Gempur Lebih dari 80 Target Iran, Teheran Balas Serang Pangkalan Militer di Kuwait dan Bahrain

Ilustrasi situasi perairan di Selat Hormuz. (Reuters) - Image

Ilustrasi situasi perairan di Selat Hormuz. (Reuters)

JawaPos.com - Amerika Serikat (AS) melancarkan serangan militer besar-besaran ke Iran pada Selasa sebagai balasan atas dugaan serangan Teheran terhadap tiga kapal dagang yang melintas di Selat Hormuz.

Sebagai respons, Iran meluncurkan serangan rudal dan drone ke pangkalan militer AS di Kuwait dan Bahrain, sehingga meningkatkan kekhawatiran dunia terhadap runtuhnya gencatan senjata yang masih rapuh antara kedua negara.

Konflik terbaru ini terjadi ketika Washington dan Teheran masih berupaya merundingkan kesepakatan permanen untuk mengakhiri perang yang pecah setelah serangan gabungan AS dan Israel ke Iran pada Februari lalu.

Eskalasi tersebut juga memicu lonjakan harga minyak dunia karena Selat Hormuz merupakan jalur strategis yang dilalui sekitar 20 persen perdagangan minyak global sebelum perang berlangsung.

Sebelumnya, Komando Pusat Militer Amerika Serikat (Centcom) menyatakan serangan tersebut merupakan respons langsung atas aksi Iran terhadap kapal-kapal komersial di perairan internasional.

"Pasukan Komando Pusat AS telah mulai meluncurkan serangkaian serangan kuat terhadap Iran untuk membebankan biaya berat untuk menargetkan dan menyerang kapal komersial yang diawaki oleh warga sipil tak berdosa di jalur air internasional," tulis Centcom melalui akun X.

Centcom menambahkan bahwa serangan Iran terhadap tiga kapal dagang dinilai sebagai tindakan agresif yang tidak dapat dibenarkan dan merupakan pelanggaran nyata terhadap kesepakatan gencatan senjata.

Iran Balas Serang Kuwait dan Bahrain

Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) mengumumkan telah melancarkan operasi gabungan rudal dan drone yang menyasar sejumlah fasilitas militer Amerika Serikat di kawasan Teluk.

Target serangan disebut mencakup Bandar Salman, kawasan Armada Kelima Angkatan Laut AS di Bahrain, serta Pangkalan Udara Ali Al Salem di Kuwait. IRGC juga mengklaim berhasil menembak jatuh drone pengintai MQ-9 milik AS.

Editor: Estu Suryowati
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