Elite IRGC Bersumpah Balas Kematian Ayatollah Ali Khamenei: Balas Dendam Ilahi Sudah Dekat

JawaPos.com - Komandan IRGC angkatan laut, Laksamana Muda Ali Azmaei, mengatakan ancaman itu saat pemakaman Khamenei di Teheran. Jutaan pelayat hadir dalam upacara penghormatan terakhir tersebut.

Azmaei bersumpah keras kepada AS dan Israel untuk membalas kematian pemimpin mereka. Ia menegaskan balas dendam ilahi akan segera terjadi tanpa waktu lama lagi.

"Saya, bersama seluruh pejuang pemberani IRGC Navy dan para penjaga Selat Hormuz yang strategis, bersumpah di hadapan Tuhan untuk melanjutkan jalan para syuhada dengan kekuatan dan keteguhan," katanya. "Kami sangat yakin bahwa balas dendam ilahi terhadap Amerika yang teroris dan rezim Zionis yang tidak sah sudah tidak lama lagi," lanjutnya.

Azmaei mengungkapkan IRGC Navy dan pasukan pengaman Selat Hormuz akan tetap setia pada cita-cita para tokoh yang gugur. Mereka akan melanjutkan perjuangan membela umat dan nilai-nilai Islam.

Azmaei menggambarkan Ayatollah Ali Khamenei sebagai sosok pemberani yang berdedikasi penuh. Pemimpin itu dianggap figur paling berpengaruh dalam sejarah Iran karena keteguhan melawan musuh.

Dia juga mengecam pihak yang diduga bertanggung jawab atas kematian Khamenei. Menurut Azmaei, para musuh takut pada pengaruh dan ideologi kuat sang pemimpin.

Azmaei menegaskan kematian Khamenei tidak akan menghentikan perjuangan Iran. Sebaliknya, hal ini justru memperkuat tekad para pendukung dan pejuang.