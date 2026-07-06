Iran Tutup Ruang Udara Teheran Selama Prosesi Pemakaman Ayatollah Ali Khamenei

Rakyat Iran meletakkan bunga dan menuliskan pesan-pesan penuh haru di dinding Grand Mosalla Tehran dalam upacara penghormatan terakhir bagi Pemimpin Syahid Revolusi Islam, Ayatollah Seyed Ali Khamenei. (X/IraninIndonesia)

JawaPos.com - Iran akan menutup sepenuhnya ruang udara Teheran pada Senin (6/7). Hal ini dilakukan sebagai bagian dari pengaturan prosesi pemakaman Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Demikian dilaporkan kantor berita ISNA.

Dilansir dari Antara, penerbangan di seluruh wilayah Iran tetap beroperasi tanpa pembatasan pada Minggu. Namun, ruang udara Teheran akan ditutup sepenuhnya pada Senin saat berlangsungnya prosesi utama pemakaman.

Berdasarkan jadwal yang diumumkan Organisasi Penerbangan Sipil Iran, seluruh penerbangan reguler di Bandara Internasional Mehrabad dan Bandara Internasional Imam Khomeini di Teheran akan dihentikan sementara pada Senin seiring penyelenggaraan upacara penghormatan terakhir di ibu kota.

Pada Selasa, Bandara Mehrabad akan kembali beroperasi secara normal, sementara Bandara Internasional Imam Khomeini masih akan tetap ditutup.

Pemerintah Iran juga menyatakan bahwa pada 9 Juli, ruang udara di atas Kota Mashhad di timur laut Iran beserta operasional Bandara Internasional Shahid Hasheminejad akan dihentikan sepenuhnya selama berlangsungnya upacara puncak pemakaman.

Penerbangan di wilayah lain di Iran akan tetap berjalan normal pada 7- 8 Juli, kecuali di Mashhad pada hari terakhir rangkaian prosesi.

Khamenei gugur dalam serangan gabungan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada 28 Februari. Serangan tersebut memicu perang yang berlangsung selama beberapa pekan dan meningkatkan ketegangan di kawasan.