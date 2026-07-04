Rangkaian Upacara Pemakaman Khamenei Dimulai, Iran Kerahkan Kekuatan dan Bersiap Hadapi Ancaman Israel

Ilustrasi rangkaian upacara pemakaman Ayatollah Ali Khamenei dimulai. (AP News).
JawaPos.com - Iran bersiap menggelar prosesi pemakaman akbar Pemimpin Tertinggi Ayatollah Ali Khamenei yang berlangsung selama beberapa hari mulai Sabtu.
Pemerintah memperkirakan jutaan warga akan memadati jalan-jalan Teheran dalam prosesi yang bukan hanya menjadi penghormatan terakhir bagi pemimpin berusia 86 tahun itu, tetapi juga menjadi ajang unjuk kekuatan politik dan militer Republik Islam di tengah ketegangan dengan Israel dan Amerika Serikat.
Menjelang prosesi pemakaman, berbagai spanduk dipasang di ibu kota Teheran yang menyerukan masyarakat untuk bersatu mendukung Republik Islam setelah perang yang menewaskan Khamenei.
Pemerintah berharap besarnya partisipasi publik dapat memperkuat posisi Iran di tengah negosiasi dengan Amerika Serikat mengenai penghentian perang secara permanen, sekaligus mengirim pesan bahwa negara tersebut tetap solid meski baru saja mengalami konflik bersenjata.
Melansir AP News, prosesi ini diperkirakan mengingatkan pada pemakaman Ayatollah Ruhollah Khomeini pada 1989 yang dihadiri jutaan warga Iran.
Salah seorang sukarelawan, Mohammad Hossein Rezaei, mengatakan masyarakat Iran akan tetap mempertahankan prinsip yang selama ini dipegang oleh Republik Islam.
"Selama orang-orang yang dipilih oleh Tuhan ini masih berada di garis depan, kami pasti akan melanjutkan kebijakan 'tidak pada penghinaan' yang didirikan oleh Republik Islam," ujar Rezaei.
Ia menambahkan, Iran akan tetap mempertahankan kebijakan independensinya.
"Kami akan terus menjalankan kebijakan mengejar kemerdekaan, keputusan akan dibuat di dalam negeri, dan rakyat akan menentukan nasib mereka sendiri," katanya.
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