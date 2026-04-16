Cek Lokasi Kemala Run 2026, Kakorlantas Irjen Agus Pastikan Kesiapan Venue hingga Rute Lari

JawaPos.com - Kakorlantas Polri Irjen Pol Agus Suryonugroho bersama Ketua Panitia Pelaksana Kemala Run 2026, Deny Agus Suryonugroho meninjau lokasi pertandingan di Bali United Training Centre (BUTC), Gianyar, Bali. Pengecekan untuk memastikan acara yang akan digelar pada 19 April 2026 berjalan lancar.

Agus mengatakan, panitia terus memaksimalkan persiapan ajang lari berskala internasional ini. Oleh karena itu, berbagai aspek dicek satu per satu agar tidak ada yang terlewat.

Selain itu, perhatian juga difokuskan pada sistem registrasi peserta, pengamanan, layanan kesehatan, serta fasilitas pendukung bagi pelari dan pengunjung.

“Pengecekan ini kami lakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan Kemala Run 2026 berjalan aman, lancar, dan tertib. Kami ingin para peserta merasa nyaman, baik dari sisi keamanan, kesehatan, maupun fasilitas yang disediakan,” ujar Agus, Kamis (16/4).

Selain persiapan lokasi, panitia melakukan koordinasi dengan pihak-pihak yang akan terlibat. Segala bentuk potensi kendala harus ditangani dengan baik agar tidak menghambat.

Lebih dari sekadar ajang olahraga, Kemala Run 2026 mengusung konsep sport tourism dan charity. Kegiatan ini diharapkan mampu mendorong sektor pariwisata Bali melalui kehadiran peserta dari berbagai daerah dan negara, sekaligus memperkenalkan keindahan destinasi lokal melalui rute lari yang telah dirancang secara khusus.