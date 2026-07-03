Bocah 11 Tahun Nyetir Pikap Tabrak Rombongan Biksu di Thailand, 9 Orang Tewas

JawaPos.com - Kecelakaan tragis mengguncang Thailand, usai sebuah mobil pikap yang dikendarai bocah 11 tahun menabrak rombongan biksu Buddha yang sedang berziarah di Provinsi Mukdahan, Kamis (2/7) waktu setempat.

Insiden tersebut menewaskan sembilan biksu dan menyebabkan sekitar 10 orang lainnya mengalami luka serius.

Peristiwa itu terjadi saat 35 biksu bersama lima umat awam berjalan di tepi jalan dalam rangka perjalanan ziarah keagamaan.

Polisi menyebut pengemudi merupakan anak berkebutuhan khusus yang membawa mobil pikap milik orang tuanya tanpa izin sebelum akhirnya kehilangan kendali.

Hingga kini, penyelidikan masih berlangsung untuk memastikan penyebab pasti kecelakaan sekaligus menentukan pihak yang bertanggung jawab atas insiden tersebut.

Kronologi Kecelakaan Salah seorang biksu yang selamat, Phra Sompong, menceritakan detik-detik mengerikan ketika kendaraan melaju ke arah rombongan.

"Saya melihat seorang anak mengemudikan mobil pikap mendekat. Saat itu saya sedang melafalkan 'Buddho, Buddho'," ujarnya dalam video yang diunggah tim penyelamat setempat.

Ia mengatakan tabrakan terjadi begitu cepat sehingga sebagian besar rombongan tidak sempat menyelamatkan diri.

"Tiba-tiba truk itu menabrak kami dengan kecepatan tinggi. Beruntung saya dan seorang biksu lainnya sempat melompat menghindar," lanjutnya.