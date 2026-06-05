Diduga Kecelakaan Kerja, Pekerja Proyek Ditemukan Tewas di Kantor Kejari Tanjung Perak Surabaya

Ilustrasi mayat. (Istimewa)
JawaPos.com - Seorang pekerja proyek dilaporkan tewas dalam insiden yang diduga kecelakaan kerja di Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak, Jalan Kemayoran Baru Nomor 1, Surabaya pada Jumat (5/6).
Dari laporan yang diterima JawaPos.com, korban berinisial EW, laki-laki, 42 tahun, warga Dusun Cerme Rt 2/ Rw 1, Kelurahan Gamping, Kecamatan Campur Darat, Kabupaten Tulungagung.
Peristiwa ini dikonfirmasi Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik (Darlog) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Surabaya, Linda Novanti.
"Benar, kami menerima laporan adanya kejadian darurat medis, yakni kecelakaan kerja hari ini, Jumat (5/6) pukul 14.52 WIB. Kondisi korban meninggal dunia," ujar Linda dikonfirmasi JawaPos.com, Jumat (5/6).
Ia mengatakan saat petugas gabungan bergegas tiba di lokasi, kondisi korban sudah tergeletak tidak sadarkan diri di area proyek halaman kantor Kejaksaan Negeri Tanjung Perak.
"Korban diketahui adalah pekerja proyek. Selanjutnya TGC Utara dan BPBD Surabaya melakukan penanganan medis terhadap korban. Setelah dilakukan pengecekan, korban dinyatakan telah meninggal dunia," imbuhnya.
"BPBD Kota Surabaya bersama Polsek Krembangan melakukan pengamanan di area sekitar. Olah TKP juga telah dilakukan oleh tim Inafis Polrestabes Surabaya," terang Linda Novanti.
Kemudian jenazah korban dilarikan ke RSUD Dr. Soetomo Surabaya untuk pemeriksaan lebih lanjut. Belum diketahui pasti apa penyebab kematian korban, sebab proses penyelidikan masih berlangsung. (*)
Breaking News! Rival Veda Ega Pratama Didiskualifikasi dari Moto3 Catalunya 2026
Veda Ega Pratama Kudeta Peringkat Pertama! Update Klasemen Rookie of The Year Moto3 2026 Usai Brian Uriarte Didiskualifikasi
Soal Kabar Kepala BGN Dadan Hindayana Ditangkap, Dasco: Serahkan ke Aparat Hukum
Profil Sony Sanjaya, Eks Jenderal Polri yang Dicopot Sebagai Wakil Kepala BGN, Sempat Diterpa Isu OTT
KPK Cari Keberadaan Wamen Imipas Silmy Karim Terkait OTT Imigrasi Jakbar
7 Pemain Baru Masuk! Bruno Moreira Hengkang, Ini Prediksi Starting XI Persebaya
Kejagung Konfirmasi Penggeledahan Kantor BGN Usai Pencopotan Dadan Hindayana
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Mantan Kepala BGN Dadan Hindayana Resmi Jadi Tersangka dan Ditahan Kejagung, Belum 24 Jam Usai Dicopot Prabowo
Kantor Badan Gizi Nasional Digeledah Kejagung, Muncul Karangan Bunga Unik Singgung Pencopotan Dadan