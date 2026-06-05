Diduga Kecelakaan Kerja, Pekerja Proyek Ditemukan Tewas di Kantor Kejari Tanjung Perak Surabaya

JawaPos.com - Seorang pekerja proyek dilaporkan tewas dalam insiden yang diduga kecelakaan kerja di Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjung Perak, Jalan Kemayoran Baru Nomor 1, Surabaya pada Jumat (5/6).

Dari laporan yang diterima JawaPos.com, korban berinisial EW, laki-laki, 42 tahun, warga Dusun Cerme Rt 2/ Rw 1, Kelurahan Gamping, Kecamatan Campur Darat, Kabupaten Tulungagung.

Peristiwa ini dikonfirmasi Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik (Darlog) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Surabaya, Linda Novanti.

"Benar, kami menerima laporan adanya kejadian darurat medis, yakni kecelakaan kerja hari ini, Jumat (5/6) pukul 14.52 WIB. Kondisi korban meninggal dunia," ujar Linda dikonfirmasi JawaPos.com, Jumat (5/6).

Ia mengatakan saat petugas gabungan bergegas tiba di lokasi, kondisi korban sudah tergeletak tidak sadarkan diri di area proyek halaman kantor Kejaksaan Negeri Tanjung Perak.

"Korban diketahui adalah pekerja proyek. Selanjutnya TGC Utara dan BPBD Surabaya melakukan penanganan medis terhadap korban. Setelah dilakukan pengecekan, korban dinyatakan telah meninggal dunia," imbuhnya.

"BPBD Kota Surabaya bersama Polsek Krembangan melakukan pengamanan di area sekitar. Olah TKP juga telah dilakukan oleh tim Inafis Polrestabes Surabaya," terang Linda Novanti.