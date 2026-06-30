Presiden Prancis Emmanuel Macron Sebut Pihaknya Akan Bekerjasama dengan Oman untuk Upayakan de-eskalasi Konflik Timur Tengah

JawaPos.com - Presiden Prancis Emmanuel Macron mengumumkan bahwa Paris akan bekerja sama dengan Oman untuk mengupayakan de-eskalasi konflik di Timur Tengah.

"Kami bekerja sama untuk de-eskalasi di Timur Tengah," tulis Macron di media sosial X, dilansir dari Antara, Senin (29/6).

Pernyataan tersebut disampaikan setelah pertemuannya dengan Sultan Oman Haitham bin Tariq di Paris.

"Kami telah memutuskan untuk bekerja sama, bersama dengan mitra kami, dalam pembersihan ranjau di selat untuk mengamankan jalur maritim dan memastikan jalur bebas dan tanpa syarat melalui Selat Hormuz," kata Macron.