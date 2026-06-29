Terus Dibombardir Meski Telah Gencatan Senjata, Korban Tewas Agresi Israel di Gaza Kini Capai 73.058 Orang

JawaPos.com - Sumber-sumber medis di Jalur Gaza mengumumkan bahwa jumlah korban tewas akibat agresi Israel kini mencapai 73.058 orang. Selebihnya, 173.488 lainnya terluka sejak 7 Oktober 2023.
Dilansir dari Antara, Senin (29/6), sumber yang sama mengatakan rumah sakit di Jalur Gaza kembali menerima empat korban tewas dan delapan korban luka dalam 24 jam terakhir.
Menurutnya, jumlah total kematian sejak gencatan senjata pada 11 Oktober tahun lalu telah mencapai 1.045 orang. Korban luka juga mengalami peningkatan menjadi 3.380 orang dan 786 jasad telah ditemukan.
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Tim medis mengatakan sejumlah korban masih terjebak di reruntuhan dan tergeletak di pinggir jalan lantaran tim ambulans dan penyelamat tidak dapat menjangkau mereka.
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