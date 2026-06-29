Iran-Oman Gelar Pertemuan Perdana Bahas Selat Hormuz

Selat Hormuz. (Better World Campaign)

JawaPos.com - Wakil Menteri Luar Negeri Iran Kasem Gharibabadi, mengatakan Iran dan Oman telah melangsungkan pertemuan perdana komite bersama untuk Selat Hormuz di Muscat.

Adapun Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Ghalibaf pada 23 Juni mengatakan, Iran dan Oman sepakat membentuk sebuah komite bersama untuk memfasilitasi dialog terkait Selat Hormuz.

"Dalam kunjungan saya ke Muscat, pertemuan perdana komite bersama untuk Selat Hormuz telah berlangsung ... dalam diskusi soal isu-isu terkini terkait selat tersebut, kami saling bertukar pandangan terkait masa pengelolaan selat dalam kerangka Pasal 5 Memorandum Islamabad dan hak kedaulatan negara-negara pesisir," kata Gharibabadi melalui media sosial X, dilansir dari Antara, Senin (29/6).

Pada pertengahan Juni, otoritas Iran mengatakan bahwa tatanan baru di Selat Hormuz tengah diciptakan, dengan proses tersebut berlangsung melalui koordinasi dengan Oman.

Menlu Iran Abbas Araghchi mengatakan Selat Hormuz sudah terbuka untuk pelayaran bebas selama bertahun-tahun, tetapi situasi di jalur laut tersebut tidak akan sama lagi setelah Amerika Serikat dan Israel menyerang Iran.

Baca Juga:Iran Desak Israel Segera Tarik Penuh Pasukannya dari Lebanon

Otoritas Iran menekankan bahwa mereka berencana memungut biaya layanan untuk pergerakan aman kapal-kapal yang melewati jalur laut tersebut, meski pungutan tersebut bukan dalam bentuk biaya.