Harga Minyak Mentah Dunia Kembali Menguat Imbas Konflik AS-Iran Memanas Lagi

Ilustrasi minyak mentah dunia.
JawaPos.com - Harga minyak mentah dunia kembali naik pada perdagangan Senin (29/6) setelah konflik antara Amerika Serikat dan Iran kembali memanas.
Kondisi ini memicu keraguan pasar atas arah kesepakatan damai kedua negara. Apakah benar-benar bisa berdamai atau sekadar lip service belaka.
Mengutip laman Investing, harga minyak mentah dunia WTI tercatat naik sebesar 1,24 persen ke level USD 70,10 per barel.
Sedangkan harga minyak pada kontrak berjangka Brent naik sebesar 0,96 persen ke level USD 73,32 per barel.
Harga minyak Brent anjlok 10,6 persen sepanjang pekan lalu, menandai penurunan mingguan ketiga berturut-turut.
Pelemahan ini terjadi setelah pengiriman minyak mentah melalui Selat Hormuz meningkat pada pekan lalu ke level tertinggi sejak konflik Amerika Serikat dan Israel dengan Iran pecah pada Februari.
Namun, lalu lintas pengiriman kembali melambat setelah serangan baru terhadap kapal-kapal di selat tersebut sejak Kamis, termasuk sebuah kapal tanker minyak yang terkait dengan Qatar.
Insiden tersebut memicu serangan balasan dari Amerika Serikat dan Iran, menjadi eskalasi terburuk sejak kedua negara menandatangani kesepakatan damai sementara.
"Pasar kemungkinan akan meninjau kembali asumsi bahwa pemulihan pasokan minyak dari Teluk Persia akan berlangsung cepat," tulis analis ANZ dalam sebuah catatan dikutip Reuters.
Di sisi lain, kenaikan harga minyak tertahan setelah Iran dan Amerika Serikat dilaporkan sepakat menghentikan sementara permusuhan di kawasan Teluk dan melanjutkan perundingan di Qatar terkait sengketa Selat Hormuz, menurut laporan Axios pada Minggu.
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