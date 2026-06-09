Mario Suryo Aji Ungkap Kondisi Terkini, Rider Indonesia Targetkan Comeback Sebelum Jeda Musim Panas Moto2 2026

Mario Aji. (Andika Rachmansyah/JawaPos.com)
JawaPos.com - Pebalap muda Indonesia, Mario Suryo Aji, mengungkap kondisi terkini pasca operasi bagian leher dan tulang belakang. Mario mengatakan kondisinya saat ini sudah mulai pulih dan berharap bisa kembali balapan sebelum jeda musim panas Moto2 2026.
Mario Aji sudah melewatkan tiga seri balapan Moto2 2026, yakni seri Catalunya, Italia, dan Hungaria. Pebalap berusia 22 tahun itu terpaksa absen karena mengalami cedera retak ruas tulang leher C7 dan harus menjalani operasi.
Mario Aji yang saat ini masih dalam masa pemulihan mengungkapkan bahwa sudah merasakan gangguan tersebut pada Moto2 Prancis 2026. Dia mengungkapkan masalah cedera yang dialaminya terjadi saat terjatuh di seri Spanyol.
“Iya, retak servikal tulang yang nomor tujuh (C7). Dan simtomnya fatigue sampai ke lengan, jadi mati rasa,” terang Mario kepada wartawan termasuk JawaPos.com, Selasa (9/6/2026).
“Sebenarnya masalahnya sudah ada dari Jerez dan kita baru mengetahuinya setelah Le Mans dan perlu ada tindakan. Jadi Mario masih dalam proses pemulihan,” terangnya.
Lebih lanjut, Mario Aji berharap bisa segera mengaspal sebelum jeda musim panas karena kondisinya sudah mulai fit 100 persen. Artinya di antara seri Republik Ceko, Belanda, dan Jerman.
“Semoga sebelum summer break (comeback) karena yang Mario rasakan sekarang sudah hampir pulih 100 persen. Berarti kan masih ada dua seri nih, Ceko sama Belanda,” harap Mario Aji.
Secara spesifik, Mario Aji mengungkapkan bahwa kemungkinan baru bisa kembali balapan pada seri Moto2 Jerman 2026. Namun semua itu masih belum pasti karena tergantung pada hasil pemeriksaan kondisinya.
“(tapi) Mungkin Jerman. Minggu depan saya harus flight ke Spanyol untuk cek lebih lanjut lagi perkembangannya kayak apa,” pungkas Mario Aji.
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Untuk sementara, posisi Mario Aji di Idemitsu Honda Team Asia itu digantikan oleh Jacob Roulstone. Pebalap Australia itu baru mengisi peran Mario Aji pada seri balapan Moto2 Hungaria 2026.
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