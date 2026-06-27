Tanggapi Serangan AS, IRGC Targetkan Posisi Militer AS di Kawasan

JawaPos.com - Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC), mengatakan, pasukan angkatan lautnya menargetkan posisi militer AS sebagai tanggapan atas "agresi" Amerika di Selatan Iran.

Dalam pernyataan yang disiarkan oleh televisi pemerintah, IRGC mengatakan AS melanggar komitmen yang terkait dengan gencatan senjata dan melakukan serangan udara di daerah pesisir Iran.

IRGC mengatakan pasukan angkatan lautnya menanggapi dengan menargetkan posisi militer AS di seluruh wilayah tersebut.

Mereka memperingatkan bahwa pengulangan serangan tersebut akan ditanggapi dengan respons yang "lebih luas dan lebih kuat".

IRGC menambahkan bahwa pengaturan yang mengatur navigasi melalui Selat Hormuz berada di bawah kesepahaman yang dicapai dengan Iran, menuduh Washington berupaya melanggar komitmen tersebut melalui "provokasi."