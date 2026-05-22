Dikawal Khusus oleh IRGC, 26 Kapal Asing Berhasil Melintasi Selat Hormuz

Peta Selat Hormuz yang diterbitkan oleh Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Islam (IRGC) di wilayah yang dikuasai oleh Angkatan Bersenjata Iran, 4 Mei 2026 (Screenshot/X/@IranIntl_En)
JawaPos.com - Garda Revolusi Iran (IRGC) mengklaim bahwa sebanyak 26 kapal asing, termasuk tanker minyak, kapal kontainer, dan kapal dagang, berhasil melintasi Selat Hormuz dalam 24 jam terakhir dengan koordinasi langsung bersama angkatan laut Iran.
Pernyataan itu disampaikan IRGC melalui media resminya, Sepah News, pada Rabu (22/5). Iran menegaskan seluruh kapal yang melintas mendapatkan pengamanan penuh dari pasukan laut Garda Revolusi.
“Lintasan kapal di perairan tersebut dilakukan melalui koordinasi dan memerlukan izin dari angkatan laut IRGC,” tulis pernyataan resmi tersebut.
Pernyataan Iran muncul di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik di kawasan Teluk setelah pecah konflik yang melibatkan Amerika Serikat, Israel, dan Iran.
Selat Hormuz kini menjadi salah satu titik paling sensitif dalam jalur perdagangan energi dunia.
Sementara itu, mengutip Xinhua, masih pada hari yang sama, Kementerian Luar Negeri Korea Selatan mengonfirmasi bahwa sebuah tanker minyak milik negaranya berhasil melewati Selat Hormuz dengan aman.
Perlintasan itu menjadi yang pertama bagi kapal Korea Selatan sejak pecahnya konflik antara AS, Israel, dan Iran.
Keberhasilan tanker tersebut melintas dinilai penting karena Selat Hormuz merupakan jalur vital distribusi minyak global. Gangguan kecil saja di kawasan itu dapat memicu lonjakan harga energi internasional dan mengganggu rantai pasok dunia.
Iran sendiri mulai memperketat pengawasan di Selat Hormuz sejak 28 Februari lalu. Teheran saat itu melarang kapal yang terkait dengan Amerika Serikat dan Israel untuk melintas dengan aman setelah serangan gabungan menghantam wilayah Iran.
Di sisi lain, Amerika Serikat juga disebut menerapkan blokade laut di sekitar jalur tersebut. Langkah Washington membuat kapal-kapal yang menuju maupun keluar dari pelabuhan Iran kesulitan melakukan pelayaran normal.
