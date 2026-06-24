Trump dan JD Vance Klaim Iran Siap Terima Inspeksi Nuklir, Teheran Langsung Membantah: “Tidak Ada Komitmen Baru”

Ilustrasi fasilitas pengembangan nuklir Iran. (AP).
JawaPos.com - Washington dan Teheran kembali menunjukkan perbedaan sikap terkait program nuklir Iran, hanya sehari setelah putaran pertama perundingan pascaperang digelar di Swiss. Pemerintah Iran membantah klaim Amerika Serikat yang menyebut Teheran telah setuju membuka kembali akses bagi inspektur nuklir internasional.
Pernyataan tersebut muncul setelah Wakil Presiden Amerika Serikat JD Vance mengatakan pembicaraan dengan Badan Energi Atom Internasional (IAEA) mengenai kembalinya inspeksi ke fasilitas nuklir Iran bisa dimulai dalam waktu dekat.
Namun, Kementerian Luar Negeri Iran menegaskan bahwa tidak ada kesepakatan baru yang dibuat terkait inspeksi nuklir.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Iran Esmaeil Baqaei mengatakan Teheran tidak berencana memberikan akses kepada inspektur untuk memasuki lokasi-lokasi nuklir yang sebelumnya menjadi sasaran serangan Amerika Serikat dan Israel.
"Kami tidak membuat komitmen baru apa pun," kata Baqaei kepada kantor berita pemerintah Iran, IRNA.
Menurutnya, setiap bentuk kerja sama dengan IAEA tetap akan dilakukan sesuai mekanisme yang telah ditetapkan parlemen Iran dan Dewan Keamanan Nasional Tertinggi negara tersebut.
Di sisi lain, Presiden AS Donald Trump tetap bersikukuh bahwa Iran telah menerima tuntutan inspeksi internasional sebagai bagian dari proses negosiasi yang sedang berlangsung.
"Terlepas dari protes dan pernyataan palsu Iran yang menyatakan sebaliknya, mereka telah sepenuhnya dan secara total menyetujui inspeksi," tulis Trump melalui media sosial.
Trump bahkan menegaskan bahwa negosiasi lanjutan tidak akan berlangsung apabila Iran menolak syarat tersebut.
"Jika mereka tidak menyetujuinya, tidak akan ada negosiasi lebih lanjut," tambahnya.
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