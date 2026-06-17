Rusia Cegat dan Hancurkan 172 drone Ukraina Semalam, Termasuk 60 di Wilayah Moskow

JawaPos.com - Kementerian Pertahanan Rusia, mengatakan pertahanan udara negara itu mencegat dan menghancurkan 172 drone Ukraina dalam semalam di beberapa wilayah negara itu, serta di atas Laut Azov dan Laut Hitam.
Serangan itu mencakup serangan pesawat tak berawak skala besar yang menargetkan wilayah Moskow.
Menurut Wali Kota Moskow Sergey Sobyanin, pasukan pertahanan udara telah menembak jatuh 60 pesawat tak berawak Ukraina yang mendekati ibu kota sejak pagi hari.
Berdasarkan angka resmi yang dirilis oleh Sobyanin, serangan terbaru itu termasuk di antara serangan drone terbesar di Moskow tahun ini.
Serangan terbesar sebelumnya terjadi pada 17 Mei, ketika otoritas Rusia menyatakan 81 drone yang menuju Moskow berhasil dicegat.
Pertahanan udara juga dilaporkan menghancurkan 38 drone pada 16 Mei dan 61 drone pada 7 Mei.
Sobyanin mengatakan sebuah fasilitas di Kilang Minyak Moskow mengalami kerusakan dalam serangan yang masih berlangsung tersebut.
Ia belum merinci tingkat kerusakan maupun dampaknya terhadap operasional kilang.
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