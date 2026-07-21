Detik-detik Drone Hornet Ukraina Hantam Kendaraan Militer Rusia di Donetsk, Rekamannya Viral di Media Sosial

Detik-detik drone Ukraina hantam kendaraan militer Rusia. (OSINT613).

JawaPos.com - Detik-detik sebuah drone kamikaze Hornet milik Ukraina menghantam kendaraan militer Rusia di wilayah Donetsk menjadi sorotan setelah videonya viral di media sosial.

Rekaman tersebut memperlihatkan momen ketika drone meluncur tepat ke arah truk yang diduga membawa personel unit pertahanan udara bergerak (mobile air defense group) Rusia.

Dalam video yang beredar luas, terlihat kendaraan militer Rusia melaju di sebuah jalan raya di wilayah Donetsk. Beberapa saat kemudian, drone Hornet terbang rendah sebelum menghantam kendaraan tersebut.

Dua orang yang berada di sekitar truk tampak berusaha menghindar, namun tidak sempat keluar dari zona bahaya sebelum ledakan terjadi.

Keterangan yang menyertai video menyebutkan bahwa sasaran serangan merupakan kendaraan milik kelompok pertahanan udara bergerak Rusia yang bertugas melindungi jalur logistik penting di wilayah Donetsk.

"Serangan epik oleh drone kamikaze Hornet pada kendaraan milik kelompok pertahanan udara seluler Rusia di jalan raya di wilayah Donetsk," demikian keterangan tersebut yang beredar di media sosial.

Narasi tersebut juga menyebutkan bahwa drone Hornet milik Ukraina kini aktif memburu kelompok pertahanan udara bergerak Rusia, yakni unit yang biasanya menggunakan truk dengan senapan mesin yang dipasang di atas kendaraan untuk menghadapi ancaman drone.

"Drone 'Hornet' Ukraina secara aktif memburu kelompok-kelompok seluler pertahanan udara (orang-orang dengan truk dan senapan mesin yang dipasang) yang berusaha mempertahankan rute pasokan vital di Donetsk, Zaporizhzhia, dan Krimea".

Video itu memperlihatkan drone melesat langsung ke arah sasaran hingga memicu ledakan besar. Dua personel yang terlihat berada di dekat kendaraan disebut tidak sempat menyelamatkan diri.

"Rekaman tersebut menunjukkan saat sebuah drone Hornet Ukraina menabrak truk militer Rusia, dua orang terlihat tidak berhasil keluar dari zona bahaya tepat waktu."

Meski demikian, hingga kini belum ada pernyataan resmi dari Kementerian Pertahanan Rusia maupun Ukraina yang mengonfirmasi lokasi pasti, waktu kejadian, maupun jumlah korban akibat serangan tersebut. Informasi yang beredar masih didasarkan pada rekaman video yang viral di media sosial.

Perang Drone Rusia-Ukraina Semakin Intens Serangan ini menjadi gambaran bagaimana perang Rusia-Ukraina semakin didominasi penggunaan drone sebagai senjata utama di medan tempur. Kedua belah pihak kini rutin melancarkan serangan udara jarak jauh yang menyasar infrastruktur, pusat logistik, hingga fasilitas ekonomi di wilayah masing-masing.