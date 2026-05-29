Logo JawaPos
HomeInternasional
Author avatar - Image
Antara
Jumat, 29 Mei 2026 | 21.22 WIB

PBB Sebut Konflik Ukraina Terancam Lepas Kendali, Perlu Gencatan Senjata dan Diplomasi

Sebuah bangunan terbakar setelah serangan rudal Rusia di Kyiv, Ukraina, Minggu, 24 Mei 2026 [Efrem Lukatsky/AP Photo] - Image

Sebuah bangunan terbakar setelah serangan rudal Rusia di Kyiv, Ukraina, Minggu, 24 Mei 2026 [Efrem Lukatsky/AP Photo]

JawaPos.com - Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres pada Kamis (28/5) menyebutkan, bahwa konflik Ukraina terancam lepas kendali.

"Namun arah perang – eskalasi dan intensifikasi yang kita saksikan – berisiko lepas kendali," kata Guterres dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB tentang Ukraina, dilansir dari Antara, Jumat (29/5).

Ia juga mencatat bahwa saat ini diperlukan deeskalasi, gencatan senjata, dan diplomasi lebih lanjut.

"Yang dibutuhkan saat ini adalah menciptakan kondisi untuk perdamaian yang adil, abadi, dan komprehensif - sesuai dengan Piagam PBB, hukum internasional, dan resolusi PBB," kata Sekjen.

Kementerian Luar Negeri Rusia pada Senin mengatakan serangan mematikan Ukraina di sebuah perguruan tinggi di Starobelsk (Starobilsk) di Lugansk menjadi pemicu terakhir yang mendorong pasukan Rusia untuk memulai serangan sistematis terhadap perusahaan industri pertahanan Ukraina, pusat pengambilan keputusan dan pos komando di Kiev.

Kementerian tersebut mengimbau agar warga negara asing, termasuk personel diplomatik, sesegera mungkin meninggalkan Kiev.

Editor: Kuswandi
Tags
Artikel Terkait
PBB Masukkan Israel ke Dafftar Hitam Pelaku Kekerasan Seksual di Zona Konflik - Image
Internasional

PBB Masukkan Israel ke Dafftar Hitam Pelaku Kekerasan Seksual di Zona Konflik

Jumat, 29 Mei 2026 | 02.44 WIB

UniLeague Dibawa ke Forum PBB, Indonesia Kampanyekan Sepak Bola untuk Perdamaian - Image
Sepak Bola

UniLeague Dibawa ke Forum PBB, Indonesia Kampanyekan Sepak Bola untuk Perdamaian

Kamis, 21 Mei 2026 | 17.49 WIB

5 WNI Termasuk Jurnalis Ditangkap Tentara Israel, DPR Desak Pemerintah RI Tempuh Diplomasi ke PBB dan AS - Image
Politik

5 WNI Termasuk Jurnalis Ditangkap Tentara Israel, DPR Desak Pemerintah RI Tempuh Diplomasi ke PBB dan AS

Selasa, 19 Mei 2026 | 19.53 WIB

Terpopuler

Persib Bandung Dilaporkan Berburu 2 Winger Kiri Baru demi Prestasi di AFC, Nilai Pasarnya Lewati Thom Haye! - Image
1

Persib Bandung Dilaporkan Berburu 2 Winger Kiri Baru demi Prestasi di AFC, Nilai Pasarnya Lewati Thom Haye!

2

Persebaya Surabaya Dikabarkan Rekrut 2 Striker dan 2 Bek Baru, Ada Punggawa Tim Nasional

3

11 Kuliner Maknyus Sekitar Kebun Raya Bogor, Tempat Makan yang Sejuk, Nyaman dan Enak

4

Jadwal Shalat Idul Adha 2026 di Jakarta, Bandung, Surabaya, dan Kota Besar Lainnya

5

Dulu Antreannya Mengular dan Jadi Buah Bibir Media Sosial, Kini Terlihat Lengang: Mengulik 5 Tempat Makan yang Sempat Viral Lalu Sepi Pengunjung

6

16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan

7

20 Cafe Paling Instagramable di Surabaya, Tempat Ngopi yang Bukan Hanya Kuliner Enak tapi Juga Estetik

8

14 Angkringan Paling Nikmat di Surabaya, Tempat Nongkrong Seru Sambil Kuliner dan Jajan

9

Breaking News! Persebaya Surabaya Deal Rekrut Yuran Fernandes, Green Force Dapatkan Pengganti Gustavo Fernandes

10

10 Kuliner Lezat Dekat Stasiun Pasar Turi Surabaya, dari Lontong Balap hingga Nasi Bebek

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore