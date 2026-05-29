PBB Sebut Konflik Ukraina Terancam Lepas Kendali, Perlu Gencatan Senjata dan Diplomasi

JawaPos.com - Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres pada Kamis (28/5) menyebutkan, bahwa konflik Ukraina terancam lepas kendali.

"Namun arah perang – eskalasi dan intensifikasi yang kita saksikan – berisiko lepas kendali," kata Guterres dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB tentang Ukraina, dilansir dari Antara, Jumat (29/5).

Ia juga mencatat bahwa saat ini diperlukan deeskalasi, gencatan senjata, dan diplomasi lebih lanjut.

"Yang dibutuhkan saat ini adalah menciptakan kondisi untuk perdamaian yang adil, abadi, dan komprehensif - sesuai dengan Piagam PBB, hukum internasional, dan resolusi PBB," kata Sekjen.

Kementerian Luar Negeri Rusia pada Senin mengatakan serangan mematikan Ukraina di sebuah perguruan tinggi di Starobelsk (Starobilsk) di Lugansk menjadi pemicu terakhir yang mendorong pasukan Rusia untuk memulai serangan sistematis terhadap perusahaan industri pertahanan Ukraina, pusat pengambilan keputusan dan pos komando di Kiev.