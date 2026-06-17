Kemlu Swiss Nyatakan AS dan Iran akan Tanda Tangan MoU pada 19 Juni 2026

Ilustrasi bendera AS dan Iran. (kuwaittimes)
JawaPos.com - Nota kesepahaman antara Amerika Serikat dan Iran dijadwalkan akan ditandatangani pada 19 Juni di resor Burgenstock, Swiss tengah, kata Kementerian Luar Negeri Swiss kepada Anadolu, Selasa (16/6).
Departemen Luar Negeri Federal Swiss (FDFA) mengatakan pihaknya telah menjalin kontak erat selama beberapa hari dengan AS, Iran, Pakistan, dan Qatar mengenai rencana penandatanganan tersebut.
"Pada tahap ini, penandatanganan dijadwalkan pada Jumat, 19 Juni, di Bürgenstock, Kanton Nidwalden," Juru Bicara FDFA Pierre-Alain Eltschinger mengkonfirmasi kepada Anadolu dalam sebuah pernyataan.
Menurut kementerian itu, lokasi tersebut diusulkan oleh mediator Pakistan dan Qatar, serta pihak AS dan Iran.
"Swiss bertindak sebagai fasilitator dalam proses ini, menciptakan kondisi praktis dan diplomatik yang diperlukan agar pertemuan ini dapat berlangsung di wilayah Swiss," kata Eltschinger.
FDFA tidak mengungkapkan detail tentang isi nota kesepahaman atau upacara penandatanganan yang direncanakan itu.
"Tidak ada informasi lebih lanjut yang dapat diberikan pada tahap ini mengenai prosedur atau rincian penandatanganan yang direncanakan," demikian bunyi pernyataan tersebut.
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