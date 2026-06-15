Donald Trump Umumkan Kesepakatan Damai Amerika Serikat-Iran, Selat Hormuz Kembali Dibuka

JawaPos.com - Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan bahwa kesepakatan gencatan senjata dengan Iran telah tercapai dan akan segera berlaku.

Dilansir dari laman Al-Jazeera pada Senin (15/6), Trump menyatakan bahwa kesepakatan itu membuka peluang penghentian konflik antara kedua negara serta memungkinkan aktivitas pelayaran kembali berjalan di Selat Hormuz. Pengumuman INI disampaikan setelah meningkatnya ketegangan akibat operasi militer Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran.

Trump menyebut pengiriman barang tanpa bea melalui Selat Hormuz akan segera dimulai setelah kesepakatan tersebut diberlakukan. Ia juga mengumumkan pencabutan blokade Angkatan Laut Amerika Serikat serta meminta kapal-kapal internasional kembali beroperasi di jalur strategis tersebut.

Selat Hormuz sebelumnya mengalami pembatasan aktivitas akibat konflik yang terjadi di kawasan Timur Tengah.

Kesepakatan itu kemudian dikonfirmasi oleh Wakil Menteri Luar Negeri Iran Kazem Gharibabadi yang menyatakan bahwa langkah tersebut bertujuan mengakhiri permusuhan antara Iran dan Amerika Serikat. Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif juga menyampaikan bahwa kesepakatan perdamaian telah tercapai setelah melalui pembicaraan intensif.

Perjanjian tersebut disebut mencakup penghentian operasi militer di berbagai lini, termasuk kawasan Lebanon.

Trump menilai kesepakatan ini sebagai langkah besar yang dapat membawa perdamaian dan keamanan bagi kawasan Timur Tengah. Ia menyatakan bahwa pembukaan Selat Hormuz akan memungkinkan kembali mengalirnya pasokan minyak untuk kawasan dan dunia internasional.

Trump juga mengisyaratkan kemungkinan adanya perjanjian perdamaian yang lebih luas dengan Iran pada masa mendatang.

Meski demikian, Trump tetap memberikan peringatan bahwa Amerika Serikat masih memiliki opsi untuk mengambil tindakan militer apabila diperlukan. Pemerintah Amerika Serikat menyatakan bahwa fokus utama setelah kesepakatan ini adalah memastikan stabilitas kawasan dan kelancaran jalur perdagangan internasional.