Uskup di Mozambik Ditemukan Tewas Ditembak di Rumahnya, Penyeledikan Masih Berjalan

JawaPos.com - Gereja Katolik di Mozambik berada dalam suasana duka mendalam setelah Uskup Quelimane, Osorio Citora Afonso, ditemukan tewas akibat luka tembak di kediamannya pada Jumat, 6 Juni. Hingga kini, pelaku maupun motif di balik kematian uskup berusia 54 tahun itu masih menjadi misteri dan tengah diselidiki pihak berwenang.

Jenazah Uskup Citora Afonso ditemukan di salah satu koridor rumah uskup pada dini hari. Menurut lembaga bantuan kepausan Aid to the Church in Need (ACN), uskup yang juga merupakan misionaris Consolata itu diduga mengalami luka tembak di bagian dada, dekat jantung.

Kematian mendadak salah satu pemimpin Gereja Katolik terkemuka di Mozambik tersebut langsung memicu gelombang duka dari kalangan gereja, pemerintah, hingga Vatikan.

Presiden Konferensi Waligereja Mozambik sekaligus Uskup Agung Nampula, Inácio Saúre, mengatakan kabar tersebut diterimanya dengan kesedihan yang mendalam.

Dalam pernyataan yang disampaikan kepada ACN, ia mengungkapkan bahwa Uskup Citora Afonso ditemukan 'tidak bernyawa dan dalam keadaan yang aneh yang masih harus diklarifikasi'.

Saure juga mengajak umat Katolik untuk tetap menjaga ketenangan dan persatuan di tengah peristiwa tragis tersebut.

Ia menyerukan 'ketenangan iman dan solidaritas persaudaraan' bagi seluruh umat dalam menghadapi peristiwa yang disebutnya sebagai kejadian yang menyedihkan.

ACN menyebut kabar pembunuhan itu membuat Gereja Katolik di Mozambik berada dalam keadaan terguncang karena kehilangan salah satu tokoh pentingnya secara mendadak.

Presiden Mozambik Sebut Kehilangan yang Tak Tergantikan Presiden Mozambik Daniel Chapo turut menyampaikan belasungkawa atas wafatnya sang uskup.