Trump Desak Netanyahu Tak Balas Serangan Iran: Masing-Masing Sudah Melancarkan Serangan

JawaPos.com - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump berupaya mencegah eskalasi konflik terbaru di Timur Tengah setelah Iran meluncurkan serangan rudal ke Israel sebagai balasan atas serangan Israel ke wilayah selatan Beirut, Lebanon.

Trump mengaku akan langsung menghubungi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk mendesaknya agar tidak melakukan serangan balasan terhadap Iran.

Langkah tersebut dilakukan di tengah kekhawatiran bahwa aksi saling serang dapat menggagalkan peluang tercapainya kesepakatan baru antara Amerika Serikat dan Iran.

"Saya akan menelepon Bibi (Benjamin Netanyahu) sekarang juga dan mengatakan kepadanya untuk tidak membalas. Masing-masing sudah melakukan aksinya. Israel telah melancarkan serangan, dan Iran juga telah melancarkan serangan. Kita tidak membutuhkan serangan lainnya," kata Trump kepada Axios.

Pernyataan itu muncul setelah Iran menembakkan beberapa gelombang rudal ke Israel pada Minggu sebagai respons atas serangan Israel yang menyasar kawasan pinggiran selatan Beirut. Serangan tersebut menjadi serangan langsung pertama Iran terhadap Israel sejak gencatan senjata yang disepakati pada 8 April lalu.

Iran Balas Serangan Israel ke Beirut

Ketegangan terbaru bermula ketika Israel melancarkan serangan ke wilayah selatan Beirut yang selama ini dikenal sebagai basis kuat Hizbullah. Tak lama berselang, Iran merespons dengan menembakkan rudal ke arah Israel.

Militer Israel mengklaim seluruh rudal yang diluncurkan Iran berhasil dicegat sehingga tidak menimbulkan korban maupun kerusakan besar.

Meski demikian, insiden tersebut kembali mengguncang stabilitas kawasan yang sebelumnya relatif tenang sejak gencatan senjata diberlakukan.