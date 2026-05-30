Rusia dan China jadi Negara yang Menikmati Hak Istimewa saat Melintas di Selat Hormuz

JawaPos.com - Ketua Komisi Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri di Parlemen Iran, Ebrahim Azizi mengatakan, Rusia dan China akan menjadi sejumlah negara yang menikmati hak istimewa saat melintas di Selat Hormuz.

"Negara-negara strategis, seperti China dan Rusia, akan terus menikmati perlakuan istimewa dan syarat yang menguntungkan pada hal-hal terkait Selat Hormuz," kata Azizi, dilansir dari Antara, Sabtu (30/5).

Ia mengatakan Rusia dan China senantiasa mendukung Iran dan bekerja sama dengannya, serta secara konsisten bersama Teheran "di masa-masa tersulit".

Karena itu, kata Azizi, kedua negara akan mendapat perhatian khusus saat kapal-kapalnya akan melintas di Selat Hormuz. Hak tersebut akan diberikan untuk kapal dagang ataupun tanker asal Rusia dan China.

Lebih lanjut, ketua komisi Parlemen Iran itu menegaskan bahwa Teheran memiliki hak penuh untuk membuat keputusan apapun terkait Selat Hormuz, dan tidak ada satu pihak pun yang boleh mempertanyakan hak tersebut.

"Selat Hormuz memiliki kepentingan geopolitik yang terkhusus bagi kami," kata dia.

Baca Juga:Otoritas Selat Teluk Persia Sebut Sanksi AS Terhadap Pihaknya Tak Jamin Mendapat Kendali Selat Hormuz