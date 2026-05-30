AI Google yang Semakin Mengambil Alih Pencarian Memicu Kekhawatiran Disrupsi Struktur Internet Global

JawaPos.com - Perubahan mendasar tengah terjadi dalam cara masyarakat dunia mengakses informasi. Google, yang selama lebih dari dua dekade menjadi gerbang utama internet, kini bergeser dari mesin pencari berbasis tautan menjadi sistem jawaban berbasis kecerdasan buatan.

Transformasi ini memunculkan kekhawatiran bahwa struktur ekonomi internet yang selama ini terbuka berpotensi mengalami gangguan serius. Perdebatan tersebut menguat seiring langkah Google memperluas penggunaan ringkasan berbasis AI serta pengembangan sistem agen digital yang dapat menjalankan tugas atas nama pengguna.



Mulai dari pencarian informasi hingga pemesanan layanan, pengguna semakin diarahkan untuk menyelesaikan berbagai kebutuhan langsung di dalam ekosistem Google tanpa perlu membuka situs eksternal.



Dilansir dari The Telegraph, Jumat (29/5/2026), perubahan ini mencerminkan pergeseran dari prinsip awal Google. Larry Page pernah menyatakan, "Kami ingin mengarahkan pengguna secepat mungkin dari Google menuju sumber yang tepat di internet," yang pada masa itu menjadi dasar filosofi pencarian yang netral dan efisien.



Pada fase awal pengembangannya, Google dikenal dengan pendekatan "10 tautan biru" yang menampilkan hasil pencarian secara sederhana tanpa dominasi layanan internal. Larry Page juga pernah menyatakan, "Sebagian besar portal menampilkan konten mereka sendiri di atas konten lain di internet," dan menegaskan, "Kami menganggap itu sebagai konflik kepentingan, setara dengan menerima bayaran untuk hasil pencarian."

Namun, dalam perkembangannya, prinsip tersebut dinilai mengalami pergeseran seiring semakin kuatnya kehadiran layanan milik Google sendiri dalam halaman hasil pencarian, termasuk video, belanja, dan berbagai layanan terintegrasi lainnya yang kini tampil lebih menonjol dibanding tautan eksternal.

Saat ini, fitur "ringkasan AI" dan "mode AI" memungkinkan pengguna memperoleh jawaban langsung tanpa harus mengklik tautan eksternal. Kepala Google Search, Elizabeth Reid, menyebut, "Kami memasuki era agen pencarian." Sistem ini bahkan memungkinkan pengguna membuat agen digital yang dapat menyusun, mencari, hingga menjalankan tugas secara otomatis di internet.



Masih dari laporan The Telegraph, kepala eksekutif Google, Sundar Pichai, menyebut bahwa 2,5 miliar pengguna telah melihat fitur ringkasan AI, sementara sekitar 1 miliar lainnya telah menggunakan mode AI. Angka tersebut menunjukkan percepatan adopsi yang sangat besar dan perubahan cepat dalam perilaku pencarian global.

Namun, ekspansi ini memicu kekhawatiran dari pelaku industri digital. Analis eMarketer, Gadjo Sevilla, menilai bahwa Google memanfaatkan basis pengguna pencarian yang sangat besar untuk menjaga mereka tetap berada di dalam ekosistemnya melalui fitur AI, agar tidak beralih ke sistem lain seperti ChatGPT atau Claude. Sementara itu, Niamh Burns dari Enders Analysis menyoroti bahwa pengguna kini semakin banyak menyerahkan proses berpikir dan kunjungan situs mereka kepada sistem kecerdasan buatan.