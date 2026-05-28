Antara
Jumat, 29 Mei 2026 | 02.44 WIB

PBB Masukkan Israel ke Dafftar Hitam Pelaku Kekerasan Seksual di Zona Konflik

Petugas penyelamat berdiri di tengah puing-puing lokasi serangan Israel di Tyre, Lebanon. (TRT World)

JawaPos.com - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memasukkan Israel ke dalam "daftar hitam" pelaku kekerasan seksual di zona konflik. PBB bersiap mengumumkan penambahan entitas Israel ke dalam daftar negara dan organisasi yang dituduh melakukan kekerasan seksual di zona konflik.

Dilansir dari Antara, Kamis 28/5), laporan itu menyatakan bahwa Dinas Penjara Israel dan sejumlah otoritas Israel lainnya berada di bawah "kerangka pengawasan" yang berpotensi masuk ke daftar tersebut di masa mendatang.

Hal ini terjadi di tengah meningkatnya laporan dan kesaksian Palestina dan internasional tentang pelanggaran terhadap tahanan dan narapidana Palestina.

Organisasi hak asasi manusia (HAM) dan media telah mendokumentasikan ratusan kesaksian dari Jalur Gaza, Tepi Barat, dan penjara Israel, yang merinci penyiksaan dan pelecehan seksual terhadap warga Palestina selama penangkapan, interogasi, dan penahanan.

