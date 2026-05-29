Antara
Jumat, 29 Mei 2026 | 16.31 WIB

Iran Klaim Tetap Kendalikan Permanen Selat Hormuz

Ilustrasi armada AS di Selat Hormuz. (Istimewa)

JawaPos.com  - Iran telah menetapkan kendali permanen atas pelayaran di Selat Hormuz, kata Ketua Komite Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri Parlemen Iran, Ebrahim Azizi, kepada RIA Novosti.

"Saat ini, Iran mengelola selat tersebut sesuai dengan aturan dan mekanismenya sendiri. Tentu saja, penetapan kendali Iran dan penerapan mekanisme pengelolaannya bersifat permanen, bukan sementara," tegas Azizi.

Dia mengatakan Amerika Serikat harus meninggalkan khayalannya bahwa langkah-langkah Iran terkait Selat Hormuz bersifat lokal atau jangka pendek.

"Negara-negara kawasan juga harus menerima kenyataan ini dan bertindak sesuai dengan aturan Iran," ujar Azizi.

