Angkatan Laut Iran Paksa Kapal Tanker AS Berbalik Arah di Dekat Selat Hormuz

JawaPos.com - Angkatan Laut Korps Garda Revolusi Iran (IRGC) memaksa kapal tanker AS berbalik arah di dekat Selat Hormuz. Hal ini dilakukan, usai kapal itu mencoba melintas dengan sistem radar dimatikan. Hal ini dilaporkankantor berita semi-resmi Tasnim, Kamis (28/5) pagi.

Mengutip sumber militer yang mengetahui informasi tersebut, Tasnim mengatakan pasukan angkatan laut IRGC merespons dengan cepat terhadap kapal tersebut dan melepaskan tembakan peringatan ke arahnya, memaksa kapal itu mundur.

Tasnim mengaitkan insiden tersebut dengan ledakan yang terdengar sebelumnya di dekat kota pelabuhan selatan Bandar Abbas, di mana media Iran melaporkan bahwa pertahanan udara telah diaktifkan.

Kantor berita tersebut mengatakan insiden itu tidak menyebabkan korban jiwa atau kerusakan material.

Laporan itu muncul ketika seorang pejabat AS mengonfirmasi kepada Anadolu bahwa AS melakukan serangan udara putaran lain di Iran selatan, menembak jatuh empat drone serang satu-arah Iran yang menimbulkan ancaman di dekat Selat Hormuz.

"Pasukan AS juga menyerang stasiun kendali darat Iran di Bandar Abbas yang hendak meluncurkan drone kelima," kata pejabat tersebut, dengan syarat anonim, Rabu (27/5).

"Tindakan-tindakan ini terukur, murni defensif, dan dimaksudkan untuk mempertahankan gencatan senjata," tambah pejabat itu, dilansir dari Antara.

Ketegangan regional telah meningkat sejak AS dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada Februari. Teheran membalas dengan serangan yang menargetkan Israel serta sekutu AS di Teluk, bersamaan dengan penutupan Selat Hormuz.