Tanker Pertama setelah Lolos Selat Hormuz Tiba di Jepang, Bawa 80 Persen Kebutuhan Minyak Harian

Kapal tanker Idemitsu Maru saat bersandar di Chita, Aichi Prefecture, Jepang, Senin (25/5). (Kyodo)
JawaPos.com – Jepang akhirnya menerima kabar yang ditunggu di tengah kekhawatiran krisis energi. Tanker minyak pertama yang berhasil melewati Selat Hormuz sejak perang Iran pecah resmi tiba pada Senin (25/5).
Seperti dilansir The Japan Times, Minggu (24/5), kapal tanker Idemitsu Maru milik unit Idemitsu Kosan Co. tiba di Prefektur Aichi, Jepang tengah. Kapal itu membawa 2 juta barel minyak mentah.
Bagi Jepang yang miskin sumber daya energi, ini menjadi sinyal penting. Setidaknya, ada bukti bahwa jalur pasokan vital itu belum benar-benar lumpuh total.
Selat Hormuz sebelumnya praktis lumpuh setelah Iran menutup jalur tersebut di tengah perang. Banyak kapal masih tertahan di Teluk Persia.
Pemerintah Jepang sempat meminta Iran menjamin jalur pelayaran yang aman dan bebas bagi semua negara. Upaya diplomatik itu kini mulai menunjukkan hasil.
Menurut sumber terkait, seluruh awak kapal dalam kondisi sehat. Termasuk tiga warga Jepang yang berada di atas kapal.
Idemitsu Maru adalah kapal berbendera Panama dengan panjang lebih dari 300 meter. Kapal itu sudah masuk Teluk Persia sejak akhir Februari, bahkan sebelum serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran.
Setelah memuat minyak dari Arab Saudi pada awal Maret, kapal sempat tertahan di lepas pantai Abu Dhabi. Baru pada 28 April, kapal berhasil melewati Selat Hormuz.
Kapal itu kemudian melintasi perairan India dan Selat Malaka sebelum mencapai Jepang. Sumber juga menyebut kapal ini tidak membayar biaya transit ke Iran.
15 Kuliner Soto Ayam Paling Lezat di Surabaya dengan Kuah Kuning Pekat, Koya Memikat dan Topping Nikmat
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
10 Rekomendasi Mall Terlengkap di Surabaya, Surganya Liburan Anak Muda Buat Shopping
Diperiksa 2 Jam soal Penyalahgunaan AI, Freya JKT48 Serahkan Bukti Akun Baru ke Polisi
Santriwati di Pekalongan Diklaim Keluarga Hamil Tanpa Berhubungan, Masa Iya?
14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong
10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah
Gelombang Dukungan untuk Nicko Widjaja Menguat Usai Tuntutan 11 Tahun
17 Kuliner Gado-Gado Paling Laris di Jakarta, Cocok untuk Makan Siang Bersama Teman dan Keluarga
20 Cafe Paling Instagramable di Surabaya, Tempat Ngopi yang Bukan Hanya Kuliner Enak tapi Juga Estetik