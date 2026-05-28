Korban Tewas akibat Serangan Israel di Lebanon 24 jam Terakhir Tembus 56 Orang

JawaPos.com - Jumlah korban tewas akibat serangan Israel di Lebanon dalam 24 jam terakhir mencapai 56 orang, dengan 103 lainnya terluka, kata Kementerian Kesehatan Lebanon.

Kementerian Kesehatan, Selasa (26/5) mengatakan 3.213 warga sipil tewas dan 9.737 lainnya terluka akibat serangan Israel sejak 2 Maret.

"Pada 27 Mei, jumlah korban tewas akibat agresi Israel mencapai 3.269 orang, dengan 9.840 lainnya terluka," kata Kemenkes, Rabu (27/5).

Pesawat tempur Zionis menyerang 47 kota dan desa di Lebanon selatan dan timur pada Rabu, kata sumber militer Lebanon kepada RIA Novosti.