Korban Tewas akibat Serangan Israel di Lebanon 24 jam Terakhir Tembus 56 Orang

Asap mengepul dari lokasi serangan udara Israel yang menargetkan Habboush, Lebanon (Al-Jazeera)
JawaPos.com - Jumlah korban tewas akibat serangan Israel di Lebanon dalam 24 jam terakhir mencapai 56 orang, dengan 103 lainnya terluka, kata Kementerian Kesehatan Lebanon.
Kementerian Kesehatan, Selasa (26/5) mengatakan 3.213 warga sipil tewas dan 9.737 lainnya terluka akibat serangan Israel sejak 2 Maret.
"Pada 27 Mei, jumlah korban tewas akibat agresi Israel mencapai 3.269 orang, dengan 9.840 lainnya terluka," kata Kemenkes, Rabu (27/5).
Pesawat tempur Zionis menyerang 47 kota dan desa di Lebanon selatan dan timur pada Rabu, kata sumber militer Lebanon kepada RIA Novosti.
Menurut sumber tersebut, serangan itu utamanya menargetkan kota-kota besar seperti Nabatieh dan Tyre dan sejumlah daerah di Lembah Bekaa.
