Hizbullah Klaim Serang Tiga Barak Militer Israel, Netanyahu Ancam Tingkatkan Gempuran ke Lebanon

JawaPos.com - Kelompok Hizbullah mengklaim melancarkan serangkaian serangan terhadap tiga barak dan satu pos militer di wilayah utara Israel di tengah memanasnya kembali konflik lintas perbatasan dengan Israel. Serangan itu disebut sebagai balasan atas dugaan pelanggaran gencatan senjata oleh militer Israel di Lebanon selatan.

Di saat yang sama, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu justru memerintahkan peningkatan operasi militer terhadap Hizbullah. Situasi ini memicu kekhawatiran bahwa konflik di perbatasan Lebanon-Israel kembali memasuki fase eskalasi besar.

Dalam pernyataannya pada Selasa dini hari, Hizbullah yang didukung Iran mengaku bertanggung jawab atas sedikitnya empat serangan drone ke barak Shomera di Israel utara. Kelompok tersebut juga mengklaim menyerang dua barak lain di kota berbeda serta satu pos militer di Misgav Am dalam rentang waktu berdekatan.

Hizbullah menyebut serangan itu dilakukan sebagai respons atas pelanggaran gencatan senjata yang dilakukan Israel di Lebanon.

Ketegangan meningkat setelah militer Israel menggencarkan serangan udara ke wilayah Lebanon selatan dan Lembah Bekaa di bagian timur negara itu. Serangan dilakukan beberapa jam setelah Netanyahu mengumumkan perintah percepatan operasi militer terhadap Hizbullah.

“Saya telah memerintahkan percepatan operasi kami yang lebih besar lagi,” kata Netanyahu dalam pernyataan video yang diunggah di kanal Telegram resminya.

“Benar bahwa mereka menyerang kami dengan drone, termasuk drone serat optik, tetapi kami memiliki tim yang sedang bekerja untuk menghadapi ancaman itu dan kami akan menyelesaikan masalah ini,” lanjutnya.

Netanyahu juga menegaskan Israel akan meningkatkan daya gempur militernya.

“Kami akan meningkatkan serangan, menambah kekuatan tembakan, dan kami akan menghancurkan mereka,” ujarnya.