AS Klaim Serangan Terbaru ke Iran untuk Melindungi Diri dari Ranjau

JawaPos.com - Pemerintah Amerika Serikat mengklaim, serangan yang mereka lakukan di Iran Selatan merupakan "pertahanan diri". Adapun serangan tersebut menargetkan peluncur rudal dan kapal yang diduga sedang memasang ranjau.

"Pasukan AS melakukan serangan pertahanan diri di Iran selatan hari ini untuk melindungi pasukan kami dari ancaman yang ditimbulkan oleh pasukan Iran," kata juru bicara Komando Pusat AS (CENTCOM), Kapten Tim Hawkins, dilansir dari Antara, Selasa (26/5).

Hawkins menambahkan bahwa pihaknya menargetkan lokasi peluncuran rudal dan kapal-kapal Iran yang mencoba memasang ranjau. Dia melanjutkan bahwa Komando Pusat AS terus membela pasukan sambil menahan diri selama gencatan senjata yang sedang berlangsung.

CENTCOM tidak segera menanggapi permintaan konfirmasi atas pernyataan tersebut. Hawkins tidak memberikan detail tambahan tentang serangan tersebut, tetapi media Iran melaporkan sebelumnya pada Senin bahwa ledakan terdengar di kota Bandar Abbas di Iran selatan dan di daerah dekat Sirik dan Jask di sepanjang pantai Teluk.

Kantor berita semi-resmi Iran, Fars, mengatakan penduduk setempat di Bandar Abbas melaporkan mendengar beberapa ledakan, menambahkan bahwa lokasi dan sumber ledakan yang tepat masih belum diketahui jelas.