Di Tengah Perundingan, AS Kembali Ingkar dan Serang Iran Selatan

JawaPos.com - Di tengah perundingan perihal kesepakatan gencatan senjata, Amerika Serikat kembali berulah. Negeri 'Paman Sam' tersebut kembali membombardir Iran. Washington mengklaim, tindakannya melancarkan serangan “untuk membela diri” di Iran selatan dengan menargetkan peluncur rudal dan kapal yang diduga memasang ranjau laut.

“Pasukan AS melakukan serangan pertahanan diri di Iran selatan hari ini untuk melindungi personel kami dari ancaman pasukan Iran,” kata Juru Bicara Komando Pusat AS (CENTCOM) Kapten Tim Hawkins kepada Fox News, dilansir dari Antara, Selasa (26/5).

Hawkins mengatakan target serangan tersebut mencakup lokasi peluncuran rudal dan kapal Iran yang disebut tengah berupaya menempatkan ranjau.

“Komando Pusat AS terus melindungi pasukan kami sambil tetap menahan diri selama gencatan senjata berlangsung,” ujar Hawkins.

CENTCOM belum segera menanggapi permintaan konfirmasi lebih lanjut terkait pernyataan tersebut.

Hawkins juga tidak memberikan rincian tambahan mengenai lokasi maupun skala serangan yang dilakukan pasukan AS.

Sebelumnya pada Senin, media Iran melaporkan terdengar ledakan di kota pelabuhan Bandar Abbas di Iran selatan serta wilayah sekitar Sirik dan Jask di pesisir Teluk.