Logo JawaPos
HomeInternasional
Author avatar - Image
Antara
Selasa, 26 Mei 2026 | 16.08 WIB

Di Tengah Perundingan, AS Kembali Ingkar dan Serang Iran Selatan

Ilustrasi konfrontasi militer antara AS-Israel dengan Iran. (Gemini AI)

JawaPos.com - Di tengah perundingan perihal kesepakatan gencatan senjata, Amerika Serikat kembali berulah. Negeri 'Paman Sam' tersebut kembali membombardir Iran. Washington mengklaim, tindakannya melancarkan serangan “untuk membela diri” di Iran selatan dengan menargetkan peluncur rudal dan kapal yang diduga memasang ranjau laut.

“Pasukan AS melakukan serangan pertahanan diri di Iran selatan hari ini untuk melindungi personel kami dari ancaman pasukan Iran,” kata Juru Bicara Komando Pusat AS (CENTCOM) Kapten Tim Hawkins kepada Fox News, dilansir dari Antara, Selasa (26/5).

Hawkins mengatakan target serangan tersebut mencakup lokasi peluncuran rudal dan kapal Iran yang disebut tengah berupaya menempatkan ranjau.

“Komando Pusat AS terus melindungi pasukan kami sambil tetap menahan diri selama gencatan senjata berlangsung,” ujar Hawkins.

CENTCOM belum segera menanggapi permintaan konfirmasi lebih lanjut terkait pernyataan tersebut.

Hawkins juga tidak memberikan rincian tambahan mengenai lokasi maupun skala serangan yang dilakukan pasukan AS.

Sebelumnya pada Senin, media Iran melaporkan terdengar ledakan di kota pelabuhan Bandar Abbas di Iran selatan serta wilayah sekitar Sirik dan Jask di pesisir Teluk.

Kantor berita semi-resmi Fars melaporkan sejumlah warga Bandar Abbas mendengar beberapa ledakan, meski sumber dan lokasi pasti ledakan belum dapat dipastikan.

Editor: Kuswandi
Tags
Artikel Terkait
Trump Klaim, Stok Uranium Diperkaya Iran Akan Diserahkan ke AS untuk Dimusnahkan - Image
Internasional

Trump Klaim, Stok Uranium Diperkaya Iran Akan Diserahkan ke AS untuk Dimusnahkan

Selasa, 26 Mei 2026 | 16.00 WIB

Presiden Iran Masoud Pezeshkian Perintahkan Pemulihan Akses Internet - Image
Internasional

Presiden Iran Masoud Pezeshkian Perintahkan Pemulihan Akses Internet

Selasa, 26 Mei 2026 | 15.54 WIB

Iran: Tak Boleh Siapapun Klaim Kesepakatan dengan AS Segera Ditandatangani - Image
Internasional

Iran: Tak Boleh Siapapun Klaim Kesepakatan dengan AS Segera Ditandatangani

Selasa, 26 Mei 2026 | 02.36 WIB

Terpopuler

Santriwati di Pekalongan Diklaim Keluarga Hamil Tanpa Berhubungan, Masa Iya? - Image
1

Santriwati di Pekalongan Diklaim Keluarga Hamil Tanpa Berhubungan, Masa Iya?

2

14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong

3

Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan

4

10 Rekomendasi Mall Terlengkap di Surabaya, Surganya Liburan Anak Muda Buat Shopping

5

10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah

6

13 Rekomendasi Tempat Liburan di Malang dengan Pilihan Wisata Alam, Hiburan, dan Spot Santai yang Membuat Pikiran Lebih Fresh

7

10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah

8

Rekomendasi 13 Wisata Terbaik di Bandung untuk Liburan Santai, Healing, dan Quality Time Bersama Orang Tersayang

9

16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan

10

Tak Perlu lagi Pusing Parkir, Ini Rute Transjakarta Paling Pas ke Indonesia Arena GBK

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore