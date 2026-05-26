Nanda Prayoga
Selasa, 26 Mei 2026 | 19.55 WIB

AS Serang Iran Selatan di Tengah Upaya Damai, Menlu AS: Pembicaraan Masih Berjalan

Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio. (The Guardian)

JawaPos.com - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Marco Rubio, mengatakan bahwa negosiasi untuk mengakhiri perang di Iran masih terus berlangsung, dengan Qatar berperan sebagai mediator utama.

Pernyataan itu disampaikan Rubio saat melakukan kunjungan ke Jaipur, India, di tengah meningkatnya ketegangan setelah Amerika Serikat melancarkan apa yang disebutnya sebagai “serangan bela diri” di Iran selatan.

“Ada beberapa pembicaraan yang berlangsung di Qatar hari ini, jadi kita akan lihat apakah kita bisa membuat kemajuan. Saya pikir ada banyak pembicaraan bolak-balik tentang bahasa spesifik dalam dokumen awal, jadi akan memakan waktu beberapa hari,” kata Rubio seperti dikutip dari The New York Times, Selasa (26/5).

“Presiden telah menyatakan keinginannya untuk mewujudkannya. Dia akan membuat kesepakatan yang baik atau tidak sama sekali,” imbuhnya.

Sementara itu, Komando Pusat Amerika Serikat (CENTCOM) menyatakan bahwa militer AS pada Senin (25/5) telah melancarkan “serangan pertahanan diri” di wilayah selatan Iran untuk melindungi pasukan Amerika dari ancaman militer Iran.

Target serangan disebut mencakup lokasi peluncuran rudal serta kapal-kapal Iran yang diduga mencoba memasang ranjau laut. Juru bicara CENTCOM, Kapten Tim Hawkins, mengatakan operasi dilakukan di sekitar Bandar Abbas, lokasi pangkalan angkatan laut utama Iran yang berada dekat Selat Hormuz.

“Komando Pusat terus membela pasukan kami sambil menahan diri selama gencatan senjata yang sedang berlangsung,” ujar Hawkins.

Di sisi lain, Presiden AS Donald Trump melalui unggahan di Truth Social menyatakan bahwa uranium yang telah diperkaya milik Iran akan diserahkan kepada Amerika Serikat untuk dihancurkan, atau dimusnahkan dalam koordinasi dengan Iran dan Komisi Energi Atom sebagai saksi.

Namun, belum ada kepastian apakah Iran telah menyetujui skema tersebut. Meski demikian, seorang pejabat senior AS mengatakan bahwa Iran pada prinsipnya telah berkomitmen menyerahkan persediaan uranium yang diperkaya.

Editor: Mohamad Nur Asikin
