AS Serang Iran Selatan di Tengah Upaya Damai, Menlu AS: Pembicaraan Masih Berjalan

Menteri Luar Negeri AS, Marco Rubio. (The Guardian)
JawaPos.com - Menteri Luar Negeri Amerika Serikat (AS), Marco Rubio, mengatakan bahwa negosiasi untuk mengakhiri perang di Iran masih terus berlangsung, dengan Qatar berperan sebagai mediator utama.
Pernyataan itu disampaikan Rubio saat melakukan kunjungan ke Jaipur, India, di tengah meningkatnya ketegangan setelah Amerika Serikat melancarkan apa yang disebutnya sebagai “serangan bela diri” di Iran selatan.
“Ada beberapa pembicaraan yang berlangsung di Qatar hari ini, jadi kita akan lihat apakah kita bisa membuat kemajuan. Saya pikir ada banyak pembicaraan bolak-balik tentang bahasa spesifik dalam dokumen awal, jadi akan memakan waktu beberapa hari,” kata Rubio seperti dikutip dari The New York Times, Selasa (26/5).
“Presiden telah menyatakan keinginannya untuk mewujudkannya. Dia akan membuat kesepakatan yang baik atau tidak sama sekali,” imbuhnya.
Sementara itu, Komando Pusat Amerika Serikat (CENTCOM) menyatakan bahwa militer AS pada Senin (25/5) telah melancarkan “serangan pertahanan diri” di wilayah selatan Iran untuk melindungi pasukan Amerika dari ancaman militer Iran.
Target serangan disebut mencakup lokasi peluncuran rudal serta kapal-kapal Iran yang diduga mencoba memasang ranjau laut. Juru bicara CENTCOM, Kapten Tim Hawkins, mengatakan operasi dilakukan di sekitar Bandar Abbas, lokasi pangkalan angkatan laut utama Iran yang berada dekat Selat Hormuz.
“Komando Pusat terus membela pasukan kami sambil menahan diri selama gencatan senjata yang sedang berlangsung,” ujar Hawkins.
Di sisi lain, Presiden AS Donald Trump melalui unggahan di Truth Social menyatakan bahwa uranium yang telah diperkaya milik Iran akan diserahkan kepada Amerika Serikat untuk dihancurkan, atau dimusnahkan dalam koordinasi dengan Iran dan Komisi Energi Atom sebagai saksi.
Namun, belum ada kepastian apakah Iran telah menyetujui skema tersebut. Meski demikian, seorang pejabat senior AS mengatakan bahwa Iran pada prinsipnya telah berkomitmen menyerahkan persediaan uranium yang diperkaya.
Santriwati di Pekalongan Diklaim Keluarga Hamil Tanpa Berhubungan, Masa Iya?
14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong
Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan
10 Rekomendasi Mall Terlengkap di Surabaya, Surganya Liburan Anak Muda Buat Shopping
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
13 Rekomendasi Tempat Liburan di Malang dengan Pilihan Wisata Alam, Hiburan, dan Spot Santai yang Membuat Pikiran Lebih Fresh
10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah
Rekomendasi 13 Wisata Terbaik di Bandung untuk Liburan Santai, Healing, dan Quality Time Bersama Orang Tersayang
16 Tempat Wisata Terbaik di Pandaan Pasuruan yang Buat Liburan Penuh Panorama Alam, Pegunungan dan Ketenangan
Tak Perlu lagi Pusing Parkir, Ini Rute Transjakarta Paling Pas ke Indonesia Arena GBK